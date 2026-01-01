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Диагностика по русскому языку за 4 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 706 заданий · примерно 1059 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (149 тем, 706 заданий · примерно 1059 мин).
Текст и его структура
  • Текст: тема и основная мысль. Текст и его план
  • Текст. План текста
  • Текст. Структура текста. Составление текста(сказки) по его началу
  • Вспоминаем типы текстов
  • Различаем тексты-повествования, тексты-описания и тексты-рассуждения
  • Текст. Образные языковые средства
  • Подбираем заголовки, отражающие тему или основную мысль текста
  • Пишем собственный текст по предложенному заголовку
  • Учимся пересказывать: подробный письменный пересказ текста. Изложение
  • Пишем подробный пересказ текста. Изложение
  • Пишем сжатый пересказ текста
  • Учимся пересказывать: выборочный устный пересказ текста
  • Учимся пересказывать: подробный устный пересказ текста
  • Сочинение как вид письменной работы...
  • Пишем сочинение-описание на тему...
  • Пишем сочинение-отзыв по репродукции картины
  • Пишем сочинение-повествование на тему...
  • Пишем сочинение-рассуждение на тему...
  • Как сделать текст интереснее...
Синтаксис: предложение и его виды
  • Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные
  • Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные
  • Распространенные и нераспространенные предложения
  • Простое и сложное предложение. Как отличить сложное предложение от простого предложения?
  • Сложные предложения
  • Сложные предложения с союзами и, а, но
  • Союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях
  • Наблюдаем за знаками препинания в сложном предложении...
  • Пробуем ставить знаки препинания в сложном предложении...
  • Сложные предложения без союзов. Тренинг
  • Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой речью после слов автора
  • Резервный урок по разделу синтаксис: синтаксический анализ предложения
  • Резервный урок по разделу синтаксис: повторяем всё, что узнали о синтаксисе
Синтаксис: члены предложения и связи в предложении
  • Словосочетание
  • Связь слов в словосочетании
  • Связь между словами в предложении(при помощи смысловых вопросов)
  • Связь слов в словосочетании: обобщение
  • Предложение и словосочетание: сходство и различие. Тренинг
  • Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение. Тренинг
  • Резервный урок по разделу синтаксис: отработка темы "Предложения с обращениями
Синтаксис: однородные члены предложения
  • Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и
  • Интонация перечисления в предложениях с однородными членами
  • Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами
  • Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзом и
  • Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но
  • Знаки препинания в предложениях с однородными членами без союзов
  • Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но, и без союзов
  • Запятая между однородными членами. Тренинг
  • Запятая между однородными членами, соединенными союзом. Тренинг
Морфология: имя существительное
  • Резервный урок по разделу морфология: отработка темы"Имя существительное": Как определить падеж имени существительного? Признаки падежных форм имен существительных
  • Несклоняемые имена существительные
  • Имена существительные 1, 2, 3-го склонения
  • Падежные окончания имен существительных 1-го склонения
  • Падежные окончания имен существительных 2-го склонения
  • Падежные окончания имен существительных 3-го склонения
  • Особенности падежных окончаний имён существительных в дательном и предложном падеже
  • Правописание падежных окончаний имён существительных 1 склонения
  • Правописание падежных окончаний имён существительных 2 склонения
  • Правописание падежных окончаний имён существительных 3 склонения
  • Правописание падежных окончаний имён существительных в родительном и винительном падеже
  • Правописание падежных окончаний имён существительных в дательном и предложном падеже
  • Правописание падежных окончаний имён существительных в творительном падеже
  • Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во множественном числе
  • Падежные окончания имён существительных множественного числа.
  • Безударные падежные окончания имён существительных: систематизация
  • Безударные падежные окончания имён существительных: обобщение
  • Морфологический разбор имени существительного
Морфология: имя прилагательное
  • Имя прилагательное. Значение и употребление имён прилагательных
  • Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного..
  • Склонение имен прилагательных
  • Правописание падежных окончаний имён прилагательных
  • Правописание падежных окончаний имён прилагательных в единственном числе
  • Особенности склонения имён прилагательных во множественном числе
  • Правописание падежных окончаний имён прилагательных во множественном числе
  • Морфологический разбор имени прилагательного
  • Безударные падежные окончания имён прилагательных: систематизация
  • Безударные падежные окончания имён прилагательных: обобщение
  • Правописание имён прилагательных: падежные окончания
Морфология: глагол
  • Глагол как часть речи
  • Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?»
  • Неопределенная форма глагола
  • Настоящее время глагола
  • Прошедшее время глагола
  • Будущее время глагола
  • Настоящее, прошедшее и будущее время глагола
  • Особенности разбора глаголов по составу
  • Глагол в словосочетании
  • Глагол в предложении
  • Спряжение глаголов: изменение по лицам и числам
  • Глаголы 2-го лица настоящего и будущего времени в единственном числе
  • Мягкий знак после шипящих на конце глаголов...
  • Отрабатываем правописание глаголов в форме 2го лица...
  • I и II спряжение глаголов
  • Личные формы глагола
  • Личные окончания глаголов I и II спряжения
  • Способы определения I и II спряжения глаголов
  • Отработка способов определения I и II спряжения глаголов
  • Отрабатываем правило определения спряжения глаголов...
  • Отрабатываем правописание безударных личных окончаний глаголов-исключений
  • Правописание безударных личных окончаний глаголов
  • Отрабатываем правописание безударных личных окончаний глаголов
  • Безударные личные окончания глаголов: трудные случаи
  • Отрабатываем трудные случаи написания безударных личных окончаний глаголов
  • Правописание глаголов на-ться и – тся
  • Отрабатываем правописание глаголов на-ться и –тся
  • Правописание глаголов в прошедшем времени
  • Отрабатываем правописание суффиксов и окончаний глаголов в прошедшем времени
  • Морфологический разбор глагола
  • Обобщение знаний о глаголе
  • Глагол: систематизация знаний
  • Резервный урок по разделу морфология: Глагол. Отработка материала
  • Резервный урок по разделу морфология: Отработка темы "Глагол"
  • Изученные правила правописания глаголов: систематизация
  • Отрабатываем изученные правила правописания глаголов
Морфология: местоимение
  • Местоимение. Личные местоимения
  • Личные местоимения 1го и 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица
  • Правописание личных местоимений. Написание личных местоимений с предлогами
  • Раздельное написание личных местоимений с предлогами. Тренинг
Морфология: наречие
  • Наречие: значение, вопросы, употребление в речи
  • Как образуются наречия. Виды наречий(наблюдение)
  • Наречие: обобщение знаний
  • Значение наиболее употребляемых суффиксов...
Морфология: части речи — обобщение и систематизация
  • Обобщение: самостоятельные и служебные части речи
  • Союз как часть речи
  • Частица НЕ, её значение (повторение)
  • Наблюдаем за написанием разных частей речи
  • Орфографический тренинг: правописание разных частей речи
Лексика и фразеология
  • Повторяем лексику: наблюдаем за использованием в речи устаревших слов. О происхождении слов. Заимствованные слова
  • Повторяем лексику: наблюдаем за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов...
  • Наблюдаем за использованием в речи фразеологизмов
  • Учимся понимать фразеологизмы
  • Учимся использовать фразеологизмы
Фонетика и графика
  • Характеристика звуков русского языка. Звуки и буквы
  • Звуко-буквенный разбор слова
Морфемика и словообразование
  • Повторяем состав слова
  • Основа слова
  • Неизменяемые слова: состав слова..
  • Отрабатываем разбор слова по составу
  • Правописание суффиксов имён существительных...
Развитие речи и коммуникация
  • Русский язык как язык межнационального общения. Наша речь и наш язык
  • Речь: диалогическая и монологическая
  • Ситуации устного и письменного общения...
  • Особенности диалога...
  • Нормы речевого этикета
  • Вспоминаем, как написать письмо...
  • Можно ли по-разному читать один и тот же текст?...
  • Чем изучающее чтение отличается от ознакомительного чтения...
  • Резервный урок по разделу развитие речи...
Орфография и пунктуация — резерв и тренинги
  • Резервный урок по разделу орфография...
  • Редактируем предложенный текст...

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.