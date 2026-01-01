Диагностика по русскому языку за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 706 заданий · примерно 1059 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (149 тем, 706 заданий · примерно 1059 мин).
Текст и его структура
- Текст: тема и основная мысль. Текст и его план
- Текст. План текста
- Текст. Структура текста. Составление текста(сказки) по его началу
- Вспоминаем типы текстов
- Различаем тексты-повествования, тексты-описания и тексты-рассуждения
- Текст. Образные языковые средства
- Подбираем заголовки, отражающие тему или основную мысль текста
- Пишем собственный текст по предложенному заголовку
- Учимся пересказывать: подробный письменный пересказ текста. Изложение
- Пишем подробный пересказ текста. Изложение
- Пишем сжатый пересказ текста
- Учимся пересказывать: выборочный устный пересказ текста
- Учимся пересказывать: подробный устный пересказ текста
- Сочинение как вид письменной работы...
- Пишем сочинение-описание на тему...
- Пишем сочинение-отзыв по репродукции картины
- Пишем сочинение-повествование на тему...
- Пишем сочинение-рассуждение на тему...
- Как сделать текст интереснее...
Синтаксис: предложение и его виды
- Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные
- Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные
- Распространенные и нераспространенные предложения
- Простое и сложное предложение. Как отличить сложное предложение от простого предложения?
- Сложные предложения
- Сложные предложения с союзами и, а, но
- Союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях
- Наблюдаем за знаками препинания в сложном предложении...
- Пробуем ставить знаки препинания в сложном предложении...
- Сложные предложения без союзов. Тренинг
- Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой речью после слов автора
- Резервный урок по разделу синтаксис: синтаксический анализ предложения
- Резервный урок по разделу синтаксис: повторяем всё, что узнали о синтаксисе
Синтаксис: члены предложения и связи в предложении
- Словосочетание
- Связь слов в словосочетании
- Связь между словами в предложении(при помощи смысловых вопросов)
- Связь слов в словосочетании: обобщение
- Предложение и словосочетание: сходство и различие. Тренинг
- Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение. Тренинг
- Резервный урок по разделу синтаксис: отработка темы "Предложения с обращениями
Синтаксис: однородные члены предложения
- Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и
- Интонация перечисления в предложениях с однородными членами
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзом и
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами без союзов
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но, и без союзов
- Запятая между однородными членами. Тренинг
- Запятая между однородными членами, соединенными союзом. Тренинг
Морфология: имя существительное
- Резервный урок по разделу морфология: отработка темы"Имя существительное": Как определить падеж имени существительного? Признаки падежных форм имен существительных
- Несклоняемые имена существительные
- Имена существительные 1, 2, 3-го склонения
- Падежные окончания имен существительных 1-го склонения
- Падежные окончания имен существительных 2-го склонения
- Падежные окончания имен существительных 3-го склонения
- Особенности падежных окончаний имён существительных в дательном и предложном падеже
- Правописание падежных окончаний имён существительных 1 склонения
- Правописание падежных окончаний имён существительных 2 склонения
- Правописание падежных окончаний имён существительных 3 склонения
- Правописание падежных окончаний имён существительных в родительном и винительном падеже
- Правописание падежных окончаний имён существительных в дательном и предложном падеже
- Правописание падежных окончаний имён существительных в творительном падеже
- Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во множественном числе
- Падежные окончания имён существительных множественного числа.
- Безударные падежные окончания имён существительных: систематизация
- Безударные падежные окончания имён существительных: обобщение
- Морфологический разбор имени существительного
Морфология: имя прилагательное
- Имя прилагательное. Значение и употребление имён прилагательных
- Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного..
- Склонение имен прилагательных
- Правописание падежных окончаний имён прилагательных
- Правописание падежных окончаний имён прилагательных в единственном числе
- Особенности склонения имён прилагательных во множественном числе
- Правописание падежных окончаний имён прилагательных во множественном числе
- Морфологический разбор имени прилагательного
- Безударные падежные окончания имён прилагательных: систематизация
- Безударные падежные окончания имён прилагательных: обобщение
- Правописание имён прилагательных: падежные окончания
Морфология: глагол
- Глагол как часть речи
- Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?»
- Неопределенная форма глагола
- Настоящее время глагола
- Прошедшее время глагола
- Будущее время глагола
- Настоящее, прошедшее и будущее время глагола
- Особенности разбора глаголов по составу
- Глагол в словосочетании
- Глагол в предложении
- Спряжение глаголов: изменение по лицам и числам
- Глаголы 2-го лица настоящего и будущего времени в единственном числе
- Мягкий знак после шипящих на конце глаголов...
- Отрабатываем правописание глаголов в форме 2го лица...
- I и II спряжение глаголов
- Личные формы глагола
- Личные окончания глаголов I и II спряжения
- Способы определения I и II спряжения глаголов
- Отработка способов определения I и II спряжения глаголов
- Отрабатываем правило определения спряжения глаголов...
- Отрабатываем правописание безударных личных окончаний глаголов-исключений
- Правописание безударных личных окончаний глаголов
- Отрабатываем правописание безударных личных окончаний глаголов
- Безударные личные окончания глаголов: трудные случаи
- Отрабатываем трудные случаи написания безударных личных окончаний глаголов
- Правописание глаголов на-ться и – тся
- Отрабатываем правописание глаголов на-ться и –тся
- Правописание глаголов в прошедшем времени
- Отрабатываем правописание суффиксов и окончаний глаголов в прошедшем времени
- Морфологический разбор глагола
- Обобщение знаний о глаголе
- Глагол: систематизация знаний
- Резервный урок по разделу морфология: Глагол. Отработка материала
- Резервный урок по разделу морфология: Отработка темы "Глагол"
- Изученные правила правописания глаголов: систематизация
- Отрабатываем изученные правила правописания глаголов
Морфология: местоимение
- Местоимение. Личные местоимения
- Личные местоимения 1го и 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица
- Правописание личных местоимений. Написание личных местоимений с предлогами
- Раздельное написание личных местоимений с предлогами. Тренинг
Морфология: наречие
- Наречие: значение, вопросы, употребление в речи
- Как образуются наречия. Виды наречий(наблюдение)
- Наречие: обобщение знаний
- Значение наиболее употребляемых суффиксов...
Морфология: части речи — обобщение и систематизация
- Обобщение: самостоятельные и служебные части речи
- Союз как часть речи
- Частица НЕ, её значение (повторение)
- Наблюдаем за написанием разных частей речи
- Орфографический тренинг: правописание разных частей речи
Лексика и фразеология
- Повторяем лексику: наблюдаем за использованием в речи устаревших слов. О происхождении слов. Заимствованные слова
- Повторяем лексику: наблюдаем за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов...
- Наблюдаем за использованием в речи фразеологизмов
- Учимся понимать фразеологизмы
- Учимся использовать фразеологизмы
Фонетика и графика
- Характеристика звуков русского языка. Звуки и буквы
- Звуко-буквенный разбор слова
Морфемика и словообразование
- Повторяем состав слова
- Основа слова
- Неизменяемые слова: состав слова..
- Отрабатываем разбор слова по составу
- Правописание суффиксов имён существительных...
Развитие речи и коммуникация
- Русский язык как язык межнационального общения. Наша речь и наш язык
- Речь: диалогическая и монологическая
- Ситуации устного и письменного общения...
- Особенности диалога...
- Нормы речевого этикета
- Вспоминаем, как написать письмо...
- Можно ли по-разному читать один и тот же текст?...
- Чем изучающее чтение отличается от ознакомительного чтения...
- Резервный урок по разделу развитие речи...
Орфография и пунктуация — резерв и тренинги
- Резервный урок по разделу орфография...
- Редактируем предложенный текст...
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.