Диагностика по технологии за 4 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по технологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 141 задание · примерно 212 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (29 тем, 141 заданий · примерно 212 мин).
Современные технологии и производство
- Современные производства и профессии
Информационные технологии и коммуникации
- Информация. Сеть Интернет
- Графический редактор
Основы робототехники
- Робототехника. Виды роботов
- Конструирование робота
- Электронные устройства. Контроллер, двигатель
- Программирование робота
- Испытания и презентация робота
Объемное конструирование и дизайн
- Конструирование сложной открытки
- Конструирование сложных изделий из бумаги и картона
- Конструирование объемного изделия военной тематики
- Конструирование объемного изделия – подарок женщине, девочке
- Изменение форм деталей объемных изделий. Изменение размеров деталей развертки
- Построение развертки с помощью линейки и циркуля
- Построение развертки многогранной пирамиды циркулем
- Конструирование сложных форм из пластиковых трубочек
- Конструирование объемных геометрических конструкций из разных материалов
Художественное оформление интерьеров
- Декор интерьера. Художественная техника декупаж
- Природные мотивы в декоре интерьера
Материалы и технология работы с ними
- Полимеры. Виды полимерных материалов, их свойства
- Технология обработки полимерных материалов (на выбор)
Одежда и ткани: история и современность
- Синтетические ткани, их свойства
- Мода, одежда и ткани разных времен. Ткани натурального и искусственного происхождения
- Способ драпировки тканей. Исторический костюм
- Одежда народов России. Составные части костюмов и платьев, их конструктивные и декоративные особенности
- Строчка крестообразного стежка. Строчка петлеобразного стежка. Аксессуары в одежде
Механизмы и конструкции
- Конструкция «пружина» из полос картона или металлических деталей наборов конструктора
- Конструкции с ножничным механизмом
- Конструкция с рычажным механизмом
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.