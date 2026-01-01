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Диагностика по технологии за 4 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по технологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 4 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 141 задание · примерно 212 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 4 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (29 тем, 141 заданий · примерно 212 мин).
Современные технологии и производство
  • Современные производства и профессии
Информационные технологии и коммуникации
  • Информация. Сеть Интернет
  • Графический редактор
Основы робототехники
  • Робототехника. Виды роботов
  • Конструирование робота
  • Электронные устройства. Контроллер, двигатель
  • Программирование робота
  • Испытания и презентация робота
Объемное конструирование и дизайн
  • Конструирование сложной открытки
  • Конструирование сложных изделий из бумаги и картона
  • Конструирование объемного изделия военной тематики
  • Конструирование объемного изделия – подарок женщине, девочке
  • Изменение форм деталей объемных изделий. Изменение размеров деталей развертки
  • Построение развертки с помощью линейки и циркуля
  • Построение развертки многогранной пирамиды циркулем
  • Конструирование сложных форм из пластиковых трубочек
  • Конструирование объемных геометрических конструкций из разных материалов
Художественное оформление интерьеров
  • Декор интерьера. Художественная техника декупаж
  • Природные мотивы в декоре интерьера
Материалы и технология работы с ними
  • Полимеры. Виды полимерных материалов, их свойства
  • Технология обработки полимерных материалов (на выбор)
Одежда и ткани: история и современность
  • Синтетические ткани, их свойства
  • Мода, одежда и ткани разных времен. Ткани натурального и искусственного происхождения
  • Способ драпировки тканей. Исторический костюм
  • Одежда народов России. Составные части костюмов и платьев, их конструктивные и декоративные особенности
  • Строчка крестообразного стежка. Строчка петлеобразного стежка. Аксессуары в одежде
Механизмы и конструкции
  • Конструкция «пружина» из полос картона или металлических деталей наборов конструктора
  • Конструкции с ножничным механизмом
  • Конструкция с рычажным механизмом

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.