Проверьте знания по программе 5 класса
Математика
Диагностика знаний · материал за 5 класс
194 заданий · ≈ 291 мин
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Русский язык
Диагностика знаний · материал за 5 класс
591 заданий · ≈ 887 мин
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Литература
Диагностика знаний · материал за 5 класс
477 заданий · ≈ 716 мин
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Родной язык
Диагностика знаний · материал за 5 класс
125 заданий · ≈ 188 мин
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Родная литература
Диагностика знаний · материал за 5 класс
206 заданий · ≈ 309 мин
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Английский язык
Диагностика знаний · материал за 5 класс
389 заданий · ≈ 584 мин
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Биология
Диагностика знаний · материал за 5 класс
149 заданий · ≈ 224 мин
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Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 5 класс
134 заданий · ≈ 201 мин
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География
Диагностика знаний · материал за 5 класс
144 заданий · ≈ 216 мин
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ИЗО
Диагностика знаний · материал за 5 класс
159 заданий · ≈ 239 мин
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История
Диагностика знаний · материал за 5 класс
302 заданий · ≈ 453 мин
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Музыка
Диагностика знаний · материал за 5 класс
147 заданий · ≈ 221 мин
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Технология
Диагностика знаний · материал за 5 класс
205 заданий · ≈ 308 мин
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