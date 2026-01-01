Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Проверьте знания по программе 5 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Математика

Диагностика знаний · материал за 5 класс

194 заданий · ≈ 291 мин

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Русский язык

Диагностика знаний · материал за 5 класс

591 заданий · ≈ 887 мин

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Литература

Диагностика знаний · материал за 5 класс

477 заданий · ≈ 716 мин

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Родной язык

Диагностика знаний · материал за 5 класс

125 заданий · ≈ 188 мин

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Родная литература

Диагностика знаний · материал за 5 класс

206 заданий · ≈ 309 мин

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Английский язык

Диагностика знаний · материал за 5 класс

389 заданий · ≈ 584 мин

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Биология

Диагностика знаний · материал за 5 класс

149 заданий · ≈ 224 мин

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Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 5 класс

134 заданий · ≈ 201 мин

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География

Диагностика знаний · материал за 5 класс

144 заданий · ≈ 216 мин

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ИЗО

Диагностика знаний · материал за 5 класс

159 заданий · ≈ 239 мин

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История

Диагностика знаний · материал за 5 класс

302 заданий · ≈ 453 мин

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Музыка

Диагностика знаний · материал за 5 класс

147 заданий · ≈ 221 мин

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Технология

Диагностика знаний · материал за 5 класс

205 заданий · ≈ 308 мин

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