Диагностика по английскому языку за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 389 заданий · примерно 584 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (81 тем, 389 заданий · примерно 584 мин).
Моя семья и мои друзья
- Моя семья (члены моей семьи)
- Моя семья (представление членов моей семьи)
- Моя семья (наши любимые занятия)
- Моя семья (проводим время вместе)
- Семейные праздники и традиции (день рождения, Новый Год)
- Моя семья (семейные праздники в разных странах)
- Моя семья. Мои друзья
- Моя семья. Мои друзья (мои вещи, одежда)
- Мои друзья (взаимоотношения с друзьями)
- Мои друзья (совместные занятия)
Описание внешности и характера
- Члены семьи: описание внешности
- Члены семьи: описание характера
- Мои друзья: описание внешности
- Мои друзья: описание характера
- Мой любимый герой (описание внешности и характера)
- Мой любимый литературный персонаж (описание внешности и характера)
Досуг и увлечения подростка
- Досуг и увлечения современных подростков (любимые увлечения)
- Досуг и увлечения современных подростков (любимые занятия)
- Досуг и увлечения современных подростков (места для отдыха)
- Мое свободное время (театр)
- Мое свободное время (кино)
Здоровый образ жизни
- Здоровый образ жизни (распорядок дня)
- Здоровый образ жизни (режим труда и отдыха)
- Здоровый образ жизни (занятия спортом и активные виды отдыха)
- Здоровый образ жизни (проводим выходные с пользой для здоровья)
- Здоровый образ жизни (здоровое питание)
Покупки
- Покупки (одежда, обувь)
- Покупки (продукты питания)
- Покупки (сувениры)
- Покупки (мои любимые магазины)
Школа и школьная жизнь
- Школа, школьная жизнь (школьные предметы)
- Школа, школьная жизнь (мой любимый предмет)
- Школа, школьная жизнь (расписание уроков)
- Школа, школьная жизнь (общение с одноклассниками)
- Школа, школьная жизнь (занятия после уроков)
- Школа, школьная жизнь (образование в стране/странах изучаемого языка)
- Переписка с зарубежными сверстниками (пишем электронное письмо другу)
Каникулы и виды отдыха
- Каникулы (виды путешествий)
- Каникулы (путешествуем в разное время года)
- Каникулы (путешествуем с моей семьей и друзьями)
- Каникулы (активные виды отдыха)
- Каникулы (детский лагерь)
- Виды отдыха (активности)
- Виды отдыха (поход)
Природа и погода
- Природа (дикие животные)
- Природа (домашние животные)
- Природа (описание диких животных)
- Природа (животные в зоопарке)
- Природа (описание домашних животных)
- Природа (животные России)
- Природа (животные страны/стран изучаемого языка)
- Природа. (насекомые)
- Погода. (говорим о погоде)
- Погода в разные времена года, месяцы
- Погода. (моё любимое время года)
- Погода (различные погодные явления)
- Одеваемся по погоде
Родной город и транспорт
- Родной город (село). (жизнь в городе и деревне)
- Родной город (село). (типы домов)
- Родной город (село). (в квартире, в доме)
- Родной город (село). (описание квартиры, дома)
- Родной город (село). (как пройти к моему дому)
- Виды транспорта
Родная и страна(ы) изучаемого языка
- Родная страна. (географическое положение)
- Родная страна. (культура и традиции)
- Родная страна. (национальные обычаи)
- Родная страна. (праздники)
- Родная страна (достопримечательности)
- Родная страна (народное творчество)
- Страна/ страны изучаемого языка (географическое положение, столицы)
- Страна/страны изучаемого языка. (достопримечательности Великобритании)
- Достопримечательности стран изучаемого языка
- Страна/страны изучаемого языка (национальные праздники)
- Страна/страны изучаемого языка. (национальные особенности)
- Страна/страны изучаемого языка (национальные обычаи)
- Страна/ страны изучаемого языка (традиции)
- Страна/ страны изучаемого языка (сувениры)
- Страна/ страны изучаемого языка (типичные здания и строения)
Выдающиеся люди и литература
- Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: страницы истории
- Выдающиеся поэты, писатели родной страны и страны/ стран изучаемого языка
- Любимые книги и литературные персонажи родной страны и страны/ стран изучаемого языка
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.