Диагностика по биологии за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 149 заданий · примерно 224 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 149 заданий · примерно 224 мин).
Основы биологии
- Живая и неживая природа. Признаки живого
- Биология - система наук о живой природе
- Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного человека
Методы исследования в биологии
- Источники биологических знаний
- Научные методы изучения живой природы
- Методы изучения живой природы: измерение
- Методы изучения живой природы: наблюдение и эксперимент.
- Методы изучения живой природы: описание.
Увеличительные приборы и структура клетки
- Понятие об организме
- Увеличительные приборы для исследований
- Цитология – наука о клетке.
Свойства и разнообразие организмов
- Свойства живых организмов.
- Разнообразие организмов и их классификация.
Многообразие форм жизни
- Многообразие и значение растений
- Многообразие и значение животных
- Многообразие и значение грибов
- Бактерии и вирусы как форма жизни
Среда обитания организмов
- Среды обитания организмов
- Водная среда обитания организмов
- Наземно-воздушная среда обитания организмов
- Почвенная среда обитания организмов
- Организмы как среда обитания
Приспособленность организмов к среде обитания
- Сезонные изменения в жизни организмов
Экосистемы и природные сообщества
- Понятие о природном сообществе.
- Взаимосвязи организмов в природных сообществах
- Пищевые связи в природных сообществах
- Разнообразие природных сообществ
- Искусственные сообщества, их отличие от
Биогеография и влияние человека
- Природные зоны Земли, их обитатели
- Влияние человека на живую природу
- Пути сохранения биологического разнообразия
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.