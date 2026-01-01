Диагностика по физической культуре за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 134 задания · примерно 201 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (28 тем, 134 заданий · примерно 201 мин).
Основы физического воспитания
- Физическая культура в основной школе
- Знакомство с дополнительными занятиями по физической культуре
- Физическая культура и здоровый образ жизни человека
Организация двигательной активности учащихся
- Двигательная активность школьников
- Режим учебной недели и правило его составления
- Самостоятельное составление режима учебной недели
История Олимпийских игр
- Исторические сведения о древних олимпийских играх
- История завершения олимпийских игр древности
- Женские олимпийские игры в древней Греции
Профилактика нарушений здоровья
- Наблюдение за физическим развитием
- Упражнения для самостоятельных занятий по профилактике нарушения осанки
- Упражнения для укрепления мышц туловища
Организация самостоятельных занятий физкультурой
- Как выбрать и подготовить место для самостоятельных занятий физическими упражнениями
- Как выбрать одежду и обувь для самостоятельных занятий физическими упражнениями
- Упражнения для самостоятельных занятий физической культурой
Контроль состояния организма
- Определение состояние организма с помощью выполнения специальных контрольных проб
- Иследование влияния занятий физической культурой на работу сердца
Документация и планирование
- Составление дневника по физической культуре
- Комплекс утренних оздоровительных мероприятий
- Оздоровительные мероприятия в режиме учебной деятельности
Виды физических упражнений и спорта
- Гимнастика. Акробатические упражнения.
- Легкая атлетика
- Лыжная подготовка
- Спортивные игры. Баскетбол
- Волейбол
- Футбол
Формирование здорового образа жизни
- Здоровый образ жизни (распорядок дня)
- Здоровый образ жизни (занятия спортом и активные виды отдыха)
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.