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Диагностика по физической культуре за 5 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 134 задания · примерно 201 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (28 тем, 134 заданий · примерно 201 мин).
Основы физического воспитания
  • Физическая культура в основной школе
  • Знакомство с дополнительными занятиями по физической культуре
  • Физическая культура и здоровый образ жизни человека
Организация двигательной активности учащихся
  • Двигательная активность школьников
  • Режим учебной недели и правило его составления
  • Самостоятельное составление режима учебной недели
История Олимпийских игр
  • Исторические сведения о древних олимпийских играх
  • История завершения олимпийских игр древности
  • Женские олимпийские игры в древней Греции
Профилактика нарушений здоровья
  • Наблюдение за физическим развитием
  • Упражнения для самостоятельных занятий по профилактике нарушения осанки
  • Упражнения для укрепления мышц туловища
Организация самостоятельных занятий физкультурой
  • Как выбрать и подготовить место для самостоятельных занятий физическими упражнениями
  • Как выбрать одежду и обувь для самостоятельных занятий физическими упражнениями
  • Упражнения для самостоятельных занятий физической культурой
Контроль состояния организма
  • Определение состояние организма с помощью выполнения специальных контрольных проб
  • Иследование влияния занятий физической культурой на работу сердца
Документация и планирование
  • Составление дневника по физической культуре
  • Комплекс утренних оздоровительных мероприятий
  • Оздоровительные мероприятия в режиме учебной деятельности
Виды физических упражнений и спорта
  • Гимнастика. Акробатические упражнения.
  • Легкая атлетика
  • Лыжная подготовка
  • Спортивные игры. Баскетбол
  • Волейбол
  • Футбол
Формирование здорового образа жизни
  • Здоровый образ жизни (распорядок дня)
  • Здоровый образ жизни (занятия спортом и активные виды отдыха)

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.