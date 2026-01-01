Диагностика по географии за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по географии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 144 задания · примерно 216 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 144 заданий · примерно 216 мин).
История развития географической науки
- Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления
- Какие основные методы исследования используются в географии и для каких целей они применяются?
- Представления о мире в древности.
- География в эпоху Средневековья
- Эпоха Великих географических открытий
- Первое кругосветное плавание. Карта мира после эпохи Великих географических открытий
- Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии
- Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция
- Географические исследования в ХХ в. Географические открытия Новейшего времени.
Изображения земной поверхности и работа с ними
- Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки
- Масштаб. Способы определения расстояний на местности.
- Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности
- Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф.
- Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их применения.
- Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты
- Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Географические координаты.
- Определение расстояний по глобусу. Искажения на карте. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной сети.
- Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин
- Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Система космической навигации. Геоинформационные системы. Профессия картограф
Земля во Вселенной и её движение
- Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их географические следствия
- Движения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния
- Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги
- Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.
Литосфера и формирование рельефа
- Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли
- Строение земной коры. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород
- Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог
- Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил
- Человек и литосфера
- Рельеф земной поверхности и методы его изучения.
- Рельеф дна Мирового океана. Острова, их типы по происхождению
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.