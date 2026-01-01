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Диагностика по истории за 5 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по истории ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 302 задания · примерно 453 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (62 тем, 302 заданий · примерно 453 мин).
Введение в историю
  • Что изучает история
  • Историческая хронология. Историческая карта
Первобытность и зарождение цивилизации
  • Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Появление человека разумного
  • Древнейшие земледельцы и скотоводы
  • От первобытности к цивилизации
Цивилизация Древнего Египта
  • Природа Египта и ее влияние на условия жизни и занятия древних египтян
  • Возникновение государственной власти
  • Управление государством (фараон, вельможи, чиновники)
  • Условия жизни, положение и повинности населения
  • Отношения Египта с соседними народами
  • Религиозные верования египтян
  • Познания древних египтян
Цивилизации Древнего Востока
  • Природные условия Месопотамии (Междуречья) и их влияние на занятия населения
  • Древний Вавилон
  • Ассирия
  • Нововавилонское царство
  • Финикия
  • Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства
  • Завоевания персов
  • Государственное устройство Персидской державы
  • Древняя Индия
  • Религиозные верования и культура древних индийцев
  • Древний Китай. Правление династии Хань
  • Религиозно-философские учения, наука и изобретения древних китайцев
Античная цивилизация Древней Греции
  • Природные условия Древней Греции и их влияние на занятия населения
  • Древнейшие государства Греции
  • Троянская война
  • Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»
  • Подъем хозяйственной жизни греческих полисов после «темных веков»
  • Образование городов-государств
  • Великая греческая колонизация
  • Афины: утверждение демократии
  • Спарта: основные группы населения, общественное устройство
  • Греко-персидские войны
  • Крупные сражения греко-персидских войн и их итоги
  • Расцвет Афинского государства
  • Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе
  • Пелопоннесская война
  • Религия древних греков
  • Образование и наука в Древней Греции
  • Искусство и досуг в Древней Греции
  • Возвышение Македонии. Александр Македонский и его завоевания на Востоке
  • Эллинистические государства Востока
Античный мир Древнего Рима
  • Природа и население Апеннинского полуострова в древности
  • Республика римских граждан
  • Верования древних римлян
  • Войны Рима с Карфагеном
  • Ганнибал; битва при Каннах
  • Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции
  • Социально-экономическое развитие поздней Римской республики
  • Реформы Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги
  • Гражданская война и установление диктатуры Суллы
  • Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура
  • Борьба между наследниками Цезаря. Установление императорской власти
  • Императоры Рима: завоеватели и правители
  • Римская империя: территория, управление
  • Возникновение и распространение христианства
  • Император Константин I, перенос столицы в Константинополь
  • Начало Великого переселения народов. Рим и варвары
  • Римская литература, золотой век поэзии
  • Развитие наук и искусства в Древнем Риме
Итоги изучения истории Древнего мира
  • Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.