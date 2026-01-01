Диагностика по истории за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по истории ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 302 задания · примерно 453 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (62 тем, 302 заданий · примерно 453 мин).
Введение в историю
- Что изучает история
- Историческая хронология. Историческая карта
Первобытность и зарождение цивилизации
- Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Появление человека разумного
- Древнейшие земледельцы и скотоводы
- От первобытности к цивилизации
Цивилизация Древнего Египта
- Природа Египта и ее влияние на условия жизни и занятия древних египтян
- Возникновение государственной власти
- Управление государством (фараон, вельможи, чиновники)
- Условия жизни, положение и повинности населения
- Отношения Египта с соседними народами
- Религиозные верования египтян
- Познания древних египтян
Цивилизации Древнего Востока
- Природные условия Месопотамии (Междуречья) и их влияние на занятия населения
- Древний Вавилон
- Ассирия
- Нововавилонское царство
- Финикия
- Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства
- Завоевания персов
- Государственное устройство Персидской державы
- Древняя Индия
- Религиозные верования и культура древних индийцев
- Древний Китай. Правление династии Хань
- Религиозно-философские учения, наука и изобретения древних китайцев
Античная цивилизация Древней Греции
- Природные условия Древней Греции и их влияние на занятия населения
- Древнейшие государства Греции
- Троянская война
- Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»
- Подъем хозяйственной жизни греческих полисов после «темных веков»
- Образование городов-государств
- Великая греческая колонизация
- Афины: утверждение демократии
- Спарта: основные группы населения, общественное устройство
- Греко-персидские войны
- Крупные сражения греко-персидских войн и их итоги
- Расцвет Афинского государства
- Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе
- Пелопоннесская война
- Религия древних греков
- Образование и наука в Древней Греции
- Искусство и досуг в Древней Греции
- Возвышение Македонии. Александр Македонский и его завоевания на Востоке
- Эллинистические государства Востока
Античный мир Древнего Рима
- Природа и население Апеннинского полуострова в древности
- Республика римских граждан
- Верования древних римлян
- Войны Рима с Карфагеном
- Ганнибал; битва при Каннах
- Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции
- Социально-экономическое развитие поздней Римской республики
- Реформы Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги
- Гражданская война и установление диктатуры Суллы
- Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура
- Борьба между наследниками Цезаря. Установление императорской власти
- Императоры Рима: завоеватели и правители
- Римская империя: территория, управление
- Возникновение и распространение христианства
- Император Константин I, перенос столицы в Константинополь
- Начало Великого переселения народов. Рим и варвары
- Римская литература, золотой век поэзии
- Развитие наук и искусства в Древнем Риме
Итоги изучения истории Древнего мира
- Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.