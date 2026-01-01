Диагностика по ИЗО за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ИЗО ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 159 заданий · примерно 239 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 159 заданий · примерно 239 мин).
Русское народное творчество
- Роль декоративно-прикладного искусства в организации предметной среды жизни людей
- Древние образы в народном искусстве и их символическое значение. Зарисовки традиционных знаков и орнаментов
- Убранство русской избы. Конструкция и декор: единство красоты и пользы. Изображение украшений деревянного дома
- Внутренний мир русской избы. Изображение интерьера традиционного крестьянского дома
- Конструкция и декор предметов народного быта и труда
- Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Построение традиционного орнамента
- Народный праздничный костюм. Эскиз народного праздничного костюма северных или южных районов России
- Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма: конструкция и декор народного костюма
- Традиционные праздничные костюмы народов России
- Народные праздники и праздничные обряды в культуре разных народов России
Народные художественные промыслы России
- Народные художественные промыслы: многообразие видов традиционных ремесел и промыслов народов России
- Древние образы в игрушках народных промыслов
- Искусство Гжели. Посуда из глины: единство скульптурной формы и росписи
- Традиционные образы и сюжеты городецкой росписи деревянных предметов быта
- Золотая Хохлома. Приемы росписи травного орнамента
- Жостово: роспись по металлу. Приемы росписи
- Щепа и береста в русском народном творчестве. Мезенская роспись
- Искусство лаковой живописи: сказочные и былинные сюжеты
- Роль народных художественных промыслов в современной жизни
История декоративно-прикладного искусства
- Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. Зачем людям украшения. Социальная роль декоративного искусства
- Роль декоративного искусства в жизни древнего общества: символика декора в Древнем Китае
- Декор костюма и предметов быта в жизни европейского общества
- Особенности декоративно прикладного искусства в культуре разных эпох и народов
Символизм и геральдика
- О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Государственная символика и традиции геральдики. Символический знак в современной жизни
Современные направления декоративно-прикладного искусства
- Роль декоративного искусства в жизни современного человека
- Современное выставочное пространство. Художественная керамика
- Современное выставочное пространство. Художественное стекло
- Художественный текстиль: гобелен, роспись ткани, текстильный коллаж
- Художественный металл: ковка, чеканка, литье
- Нарядные декоративные вазы. Техники и материалы декоративно прикладного творчества
- Декоративные игрушки и куклы. Техники и материалы декоративно прикладного творчества
- Украшение жизненного пространства. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.