Диагностика по литературе за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 477 заданий · примерно 716 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (98 тем, 477 заданий · примерно 716 мин).
Мифология и фольклор
- Развитие речи. Книга в жизни человека
- Легенды и мифы Древней Греции. Понятие о мифе
- Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия»
- «Яблоки Гесперид» и другие подвиги Геракла
- Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки
- Внеклассное чтение. Мифы народов России и мира. Переложение мифов разными авторами. Геродот. «Легенда об Арионе»
- Колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки
- Сказки народов России и народов мира. Сказки о животных, волшебные, бытовые
- Русские народные сказки. Животные-помощники и чудесные противники в сказке «Царевна-лягушка»
- Главные герои волшебных сказок Василиса Премудрая и Иван-царевич
- Поэзия волшебной сказки
- Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовые сказки «Солдатская шинель»
- Резервный урок. Духовно-нравственный опыт народных сказок. Итоговый урок
Басня как жанр
- Резервный урок. Роды и жанры литературы и их основные признаки
- Внеклассное чтение. Жанр басни в мировой литературе. Эзоп, Лафонтен
- Внеклассное чтение. Русские баснописцы XVIII века. А.П. Сумароков «Кокушка». И.И. Дмитриев «Муха»
- И.А. Крылов- великий русский баснописец. Басни(три по выбору). «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица»
- И.А. Крылов. Историческая основа басен. Герои произведения, их речь. «Волк на псарне»
- И.А. Крылов. Аллегория в басне. Нравственные уроки произведений «Листы и Корни», «Свинья под Дубом»
- И.А. Крылов. Художественные средства изображения в баснях. Эзопов язык
Поэзия А.С. Пушкина
- А.С. Пушкин. Образы русской природы в произведениях поэта (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и другие
- А.С. Пушкин. Лирический герой в стихотворениях поэта. Образ няни
- А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Сюжет сказки
- А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Главные и второстепенные герои
- А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Волшебство в сказке
- А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Язык сказки. Писательское мастерство поэта
Поэзия М.Ю. Лермонтова
- М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»: история создания, тема, идея, композиция стихотворения, образ рассказчика
- М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»: патриотический пафос, художественные средства изображения
Проза Н.В. Гоголя
- Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Жанровые особенности произведения. Сюжет. Персонажи
- Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Сочетание комического и лирического. Язык произведения
- Резервный урок. Н.В. Гоголь. Реальность и фантастика в повестях писателя «Заколдованное место»
- Резервный урок. Н.В. Гоголь. Народная поэзия и юмор в повестях писателя «Заколдованное место»
Проза И.С. Тургенева
- И.С. Тургенев. Рассказ «Муму»: история создания, прототипы героев
- И.С. Тургенев. Рассказ «Муму»: проблематика произведения
- И.С. Тургенев. Рассказ «Муму»: сюжет и композиция
- И.С. Тургенев. Рассказ «Муму»: система образов. Образ Герасима
- Развитие речи. И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». Роль интерьера в произведении. Каморка Герасима
- И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». Роль природы и пейзажа в произведении
Поэзия Н.А. Некрасова
- Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», «Школьник» и другие. Тема, идея, содержание, детские образы
- Н.А. Некрасов. Поэма «Мороз, Красный нос»(фрагмент). Анализ произведения
Проза Л.Н. Толстого
- Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник»: историческая основа, рассказ-быль, тема, идея
- Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Жилин и Костылин. Сравнительная характеристика образов
- Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Жилин и Дина. Образы татар
- Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Нравственный облик героев
- Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Картины природы. Мастерство писателя
- Развитие речи. Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Подготовка к домашнему сочинению по произведению
Поэзия XIX–XX веков о природе и Родине
- Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной. А.А. Фет...
- Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной. И.А. Бунин...
- Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной. А.А. Блок...
- Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной. С.А. Есенин...
- Резервный урок. Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной.(Н.М. Рубцов...)
- Развитие речи.Поэтические образы, настроения и картины в стихах о природе. Итоговый урок
Юмористическая проза XIX–XX веков
- Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков. А.П. Чехов. Рассказы (два по выбор)...
- Рассказы А.П. Чехова. Способы создания комического
- М.М. Зощенко(два рассказа по выбору). «Галоша», «Лёля и Минька»... Тема, идея, сюжет
- М.М. Зощенко. «Галоша», «Лёля и Минька»... Образы главных героев в рассказах писателя
- Развитие речи. Мой любимый рассказ М.М. Зощенко
Литература о природе и животных
- Произведения отечественной литературы о природе и животных(не менее двух)... А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский
- Нравственные проблемы сказок и рассказов А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского
- Язык сказок и рассказов о животных А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского
- Произведения отечественной литературы о природе и животных. Связь с народными сказками. Авторская позиция
- Резервный урок. Произведения русских писателей о природе и животных. Темы, идеи, проблемы. Итоговый урок
Проза А.П. Платонова и В.П. Астафьева
- А.П. Платонов. Рассказы(один по выбору)... Тема, идея, проблематика
- А.П. Платонов. Рассказы(один по выбору)... Система образов
- В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Тема, идея произведения
- В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Система образов. Образ главного героя произведения
Литература о войне и детях
- Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне»... Проблема героизма
- Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне»... дети и взрослые в условиях военного времени
- В.П. Катаев. «Сын полка». Историческая основа произведения. Смысл названия. Сюжет. Герои произведения
- Резервный урок. В.П. Катаев. «Сын полка». Образ Вани Солнцева. Война и дети
- Резервный урок. Л.А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки». Идейно-нравственные проблемы в произведении.
- Внеклассное чтение. Война и дети в произведениях о Великой Отечественной войне. Итоговый урок
Литература о детстве (XIX–XXI века)
- Произведения отечественных писателей XX–начала XXI веков на тему детства... Обзор произведений. Специфика темы
- Произведения отечественных писателей XX–начала XXI веков на тему детства. Тематика и проблематика произведения. Авторская позиция
- Произведения отечественных писателей XX–начала XXI веков на тему детства. Герои и их поступки
- Резервный урок. Произведения отечественных писателей XIX– начала XXI веков на тему детства. Современный взгляд на тему детства в литературе
- Внеклассное чтение. Произведения отечественных писателей XIX–начала XXI веков на тему детства
Приключенческая литература
- Произведения приключенческого жанра отечественных писателей.(одно по выбору). К. Булычёв... Тематика произведений
- Произведения приключенческого жанра отечественных писателей. Проблематика произведений К.Булычева
- Резервный урок. Произведения приключенческого жанра отечественных писателей. Сюжет и проблематика произведения
Литература народов России
- Литература народов России. Стихотворения(одно по выбору)... Р.Г. Гамзатов, М. Карим... Тематика стихотворений
- Резервный урок. Образ лирического героя в стихотворениях Р.Г. Гамзатова и М. Карима
Зарубежные сказки (Х.К. Андерсен)
- Х.К. Андерсен. Сказки(одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей». Тема, идея сказки. Победа добра над злом
- Х.К. Андерсен. Сказка «Снежная королева»: красота внутренняя и внешняя. Образы. Авторская позиция
- Внеклассное чтение. Сказки Х.К. Андерсена(по выбору)
- Развитие речи. Любимая сказка Х.К. Андерсена
Зарубежная сказочная и приключенческая проза
- Зарубежная сказочная проза.(одно произведение по выбору)... Л. Кэрролл, Дж. Р.Р. Толкин... Герои и мотивы
- Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору)... Л. Кэрролл, Дж. Р.Р. Толкин... Стиль и язык, художественные приемы
- Резервный урок. Художественный мир литературной сказки. Итоговый урок
- Резервный урок. Зарубежная проза о детях и подростках.(два произведения по выбору)... М. Твен, Дж. Лондон, Р. Брэдбери... Обзор по теме
- Зарубежная проза о детях и подростках.(два произведения по выбору)... М. Твен, Дж. Лондон, Р. Брэдбери... Тема, идея, проблематика
- Резервный урок. М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Тематика произведения. Сюжет. Система персонажей. Образ главного героя
- Развитие речи. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: дружба героев
- Зарубежная приключенческая проза(два произведения по выбору). Например, Р.Л. Стивенсон.«Остров сокровищ», «Чёрная стрела»... Обзор по зарубежной приключенческой прозе. Темы и сюжеты произведений
- Резервный урок. Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела»(главы по выбору). Образ главного героя. Обзорный урок
- Внеклассное чтение. Зарубежная приключенческая проза. Любимое произведение
Зарубежная проза о животных
- Зарубежная проза о животных.(одно-два произведения по выбору), например, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Даррелл, Дж. Лондон, Дж. Р. Киплинг... Тематика, проблематика произведения
- Зарубежная проза о животных. Герои и их поступки
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.