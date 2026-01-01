Диагностика по математике за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по математике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 194 задания · примерно 291 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (41 тем, 194 заданий · примерно 291 мин).
Натуральные числа
- Десятичная система счисления. Ряд натуральных чисел
- Натуральный ряд. Число 0
- Натуральные числа на координатной прямой
- Сравнение, округление натуральных чисел
- Арифметические действия с натуральными числами
- Свойства нуля при сложении и умножении, свойства единицы при умножении
- Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
- Делители и кратные числа, разложение числа на множители
- Деление с остатком
- Простые и составные числа
- Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9
- Числовые выражения; порядок действий
Текстовые задачи и практическое применение
- Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки
Геометрические фигуры и построения
- Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная
- Измерение длины отрезка, метрические единицы измерения длины
- Окружность и круг
- Практическая работа по теме "Построение узора из окружностей"
- Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы
- Измерение углов
- Практическая работа по теме "Построение углов"
Обыкновенные дроби
- Дробь. Правильные и неправильные дроби
- Основное свойство дроби
- Сравнение дробей
- Сложение и вычитание обыкновенных дробей
- Смешанная дробь
- Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимнообратные дроби
- Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби
Буквенная символика и алгебраические выражения
- Применение букв для записи математических выражений и предложений
Четырёхугольники и треугольники
- Многоугольники. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат
- Практическая работа по теме "Построение прямоугольника с заданными сторонами на нелинованной бумаге"
- Треугольник
- Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, единицы измерения площади
- Периметр многоугольника
Десятичные дроби
- Десятичная запись дробей
- Сравнение десятичных дробей
- Действия с десятичными дробями
- Округление десятичных дробей
Пространственная геометрия
- Многогранники. Изображение многогранников. Модели пространственных тел
- Прямоугольный параллелепипед, куб. Развёртки куба и параллелепипеда
- Практическая работа по теме "Развёртка куба"
- Объём куба, прямоугольного параллелепипеда
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.