Диагностика по музыке за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по музыке ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 147 заданий · примерно 221 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 147 заданий · примерно 221 мин).
Музыкальное наследие народов
- Традиционная музыка – отражение жизни народа
- Музыка моей малой Родины
- Вокальная музыка: Россия, Россия, нет слова красивей
- Музыкальная мозаика большой страны
Образы и символы в музыке
- Вторая жизнь песни
- Образы родной земли
- Всю жизнь мою несу Родину в душе
- Символ России
Музыка и искусство театра
- Слово о мастере
- Первое путешествие в музыкальный театр
- Второе путешествие в музыкальный театр
- Мюзиклы в российской культуре
Историко-культурный контекст музыки
- Звать через прошлое к настоящему
- Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно
- Истоки классической музыки
- Музыка-зеркало эпохи
Жанровая палитра музыкального искусства
- Жанры инструментальной и вокальной музыки
- Музыкальные образы
- Музыкальные путешествия по странам и континентам
- Народные традиции и музыка Италии
Этническая и мировая музыкальная культура
- Африканская музыка – стихия ритма
- Восточная музыка
Классическая музыка и её мастера
- Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь
- Небесное и земное в звуках и красках
- Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Междисциплинарность музыки
- Что роднит музыку и литературу
- Музыка в театре, в кино, на телевидении
- Музыкальная живопись и живописная музыка
Патриотизм и героическое начало в искусстве
- Музыкальная картина
- О доблестях, о подвигах, о славе
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.