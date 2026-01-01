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Диагностика по музыке за 5 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по музыке ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 147 заданий · примерно 221 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 147 заданий · примерно 221 мин).
Музыкальное наследие народов
  • Традиционная музыка – отражение жизни народа
  • Музыка моей малой Родины
  • Вокальная музыка: Россия, Россия, нет слова красивей
  • Музыкальная мозаика большой страны
Образы и символы в музыке
  • Вторая жизнь песни
  • Образы родной земли
  • Всю жизнь мою несу Родину в душе
  • Символ России
Музыка и искусство театра
  • Слово о мастере
  • Первое путешествие в музыкальный театр
  • Второе путешествие в музыкальный театр
  • Мюзиклы в российской культуре
Историко-культурный контекст музыки
  • Звать через прошлое к настоящему
  • Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно
  • Истоки классической музыки
  • Музыка-зеркало эпохи
Жанровая палитра музыкального искусства
  • Жанры инструментальной и вокальной музыки
  • Музыкальные образы
  • Музыкальные путешествия по странам и континентам
  • Народные традиции и музыка Италии
Этническая и мировая музыкальная культура
  • Африканская музыка – стихия ритма
  • Восточная музыка
Классическая музыка и её мастера
  • Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь
  • Небесное и земное в звуках и красках
  • Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Междисциплинарность музыки
  • Что роднит музыку и литературу
  • Музыка в театре, в кино, на телевидении
  • Музыкальная живопись и живописная музыка
Патриотизм и героическое начало в искусстве
  • Музыкальная картина
  • О доблестях, о подвигах, о славе

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.