Диагностика по родной литературе за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 206 заданий · примерно 309 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (43 тем, 206 заданий · примерно 309 мин).
Русские писатели-классики
- А. С. Пушкин
- М. Ю. Лермонтов
- А. П. Чехов
- А. И. Куприн
- И. А. Крылов
- И. А. Бунин
Поэзия о природе и родине
- Пословицы русского народа о Родине
- «На тихих берегах Москвы…»
- «Москва, Москва! . . Люблю тебя, как сын…»
- Мне лепетал любимый лес
- Лес
- Берёза
Литературное краеведение: Москва
- Панорама Москвы
- Л. Н. Мартынов
- Красные ворота
- В Москве на Трубной площади
Сказки и фольклор
- В сказочном лесу
- Лиса и Медведь. Русская народная сказка
- Новая жизнь русских сказок
- Н. Д. Телешов
- Ёлка Митрича
Произведения XX века
- К. Г. Паустовский.
- Дремучий медведь
- Б. Л. Пастернак
- Д. В. Давыдов
- К. Г. Паустовский
- Похождения жука-носорога
- Ю. Я. Яковлев
- К. И. Чуковский
- О ваших ровесниках К. Чуковский. «Серебряный герб»
- А. А. Гиваргизов
- О ваших ровесниках А. Гиваргизов. «Контрольный диктант»
Святочные праздники и рождественские мотивы
- Праздники русского мира. Рождество. Б. Пастернак «Рождественская звезда», В. Берестов
- В. Д. Берестов
- Перед Рождеством
- Святочные рассказы
Природа и животный мир
- И. С. Соколов-Микитов
- А. В. Кольцов
- В. А. Рождественский
- Скворцы
- Сыновья Пешеходова
Философия слова и речи
- В. И. Даль
- Слово
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.