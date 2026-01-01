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Диагностика по родной литературе за 5 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 206 заданий · примерно 309 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (43 тем, 206 заданий · примерно 309 мин).
Русские писатели-классики
  • А. С. Пушкин
  • М. Ю. Лермонтов
  • А. П. Чехов
  • А. И. Куприн
  • И. А. Крылов
  • И. А. Бунин
Поэзия о природе и родине
  • Пословицы русского народа о Родине
  • «На тихих берегах Москвы…»
  • «Москва, Москва! . . Люблю тебя, как сын…»
  • Мне лепетал любимый лес
  • Лес
  • Берёза
Литературное краеведение: Москва
  • Панорама Москвы
  • Л. Н. Мартынов
  • Красные ворота
  • В Москве на Трубной площади
Сказки и фольклор
  • В сказочном лесу
  • Лиса и Медведь. Русская народная сказка
  • Новая жизнь русских сказок
  • Н. Д. Телешов
  • Ёлка Митрича
Произведения XX века
  • К. Г. Паустовский.
  • Дремучий медведь
  • Б. Л. Пастернак
  • Д. В. Давыдов
  • К. Г. Паустовский
  • Похождения жука-носорога
  • Ю. Я. Яковлев
  • К. И. Чуковский
  • О ваших ровесниках К. Чуковский. «Серебряный герб»
  • А. А. Гиваргизов
  • О ваших ровесниках А. Гиваргизов. «Контрольный диктант»
Святочные праздники и рождественские мотивы
  • Праздники русского мира. Рождество. Б. Пастернак «Рождественская звезда», В. Берестов
  • В. Д. Берестов
  • Перед Рождеством
  • Святочные рассказы
Природа и животный мир
  • И. С. Соколов-Микитов
  • А. В. Кольцов
  • В. А. Рождественский
  • Скворцы
  • Сыновья Пешеходова
Философия слова и речи
  • В. И. Даль
  • Слово

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.