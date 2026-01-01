Диагностика по родному языку за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 125 заданий · примерно 188 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (26 тем, 125 заданий · примерно 188 мин).
История и культура русского языка
- Наш родной язык
- Из истории русской письменности
- Язык - волшебное зеркало мира и национальной культуры
Лексика и образность русской речи
- История в слове: наименования предметов традиционной русской одежды
- История в слове: наименования предметов традиционного русского быта
- Образность русской речи: метафора, олицетворение
- Живое слово русского фольклора
- Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки
- О чем могут рассказать имена людей и названия городов
Современный русский литературный язык и нормы
- Современный русский литературный язык
- Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения
- Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы
- Стилистическая окраска слова
- Речь правильная. Основные грамматические нормы
- Речевой этикет: нормы и традиции
- Язык и речь. Средства выразительности устной речи
- Средства выразительности устной речи
Формы и виды речи
- Текст и его строение
- Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения
- Средства связи предложений и частей текста
Функциональные стили речи
- Функциональные разновидности языка. Официально-деловой стиль. Объявление
- Разговорная речь. Просьба, извинение
- Официально-деловой стиль. Объявление
- Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста
- Публицистический стиль. Устное выступление
Художественная литература и фольклор
- Особенности языка фольклорных текстов
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.