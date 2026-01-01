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Диагностика по русскому языку за 5 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 591 задание · примерно 887 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (123 тем, 591 заданий · примерно 887 мин).
Введение в языкознание и культуру речи
  • Богатство и выразительность русского языка
  • Лингвистика как наука о языке
  • Речь устная и письменная
  • Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо
  • Виды чтения
  • Виды аудирования
  • Речевой этикет
  • Понятие о функциональных разновидностях языка
  • Сферы речевого общения и их соотнесённость с функциональными разновидностями языка
Текст и его структура
  • Понятие о тексте
  • Текст и его основные признаки
  • Средства связи предложений и частей текста
  • Функционально -смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение
  • Функционально-смысловые типы речи. Практикум
  • Повествование как тип речи. Рассказ
  • Информационная переработка текста: простой и сложный план текста
  • Изложение и его виды
  • Изложение (обучающее). Подробное изложение текста
Фонетика, графика, орфоэпия
  • Буква и звук. Алфавит
  • Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные
  • Согласные звуки и обозначающие их буквы. Твёрдые и мягкие согласные
  • Гласные звуки и обозначающие их буквы
  • Слог и ударение
  • Фонетический анализ слова
  • Орфоэпия. Орфоэпические нормы
Орфография: корень
  • Правописание согласных в корне слова
  • Правописание согласных в корне слова. Типы орфограмм
  • Правописание безударных гласных в корне слова
  • Правописание безударных гласных в корне слова. Типы орфограмм
  • Правописание ё-о после шипящих в корне слова
  • Правописание корней с чередованием а//о: -гар- —-гор-, -зар- —-зор-
  • Правописание корней с чередованием а//о: -лаг- —-лож- -раст- —-ращ- —-рос
  • Правописание корней с чередованием клан — клон-, скак — скоч-
  • Правописание корней с чередованием е//и
Орфография: разделительные знаки и приставки
  • Правописание неизменяемых на письме приставок
  • Правописание приставок на-з(-с)
  • Правописание ы — и после приставок
  • Правописание ы — и после ц
Морфемика и словообразование
  • Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка
  • Окончание и основа
  • Приставки
  • Суффиксы
  • Чередование звуков в морфемах
  • Морфемный анализ слов
Лексикология
  • Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова
  • Толковые словари
  • Однозначные и многозначные слова
  • Понятие о лексической сочетаемости
  • Тематические группы слов
  • Синонимы
  • Антонимы
  • Омонимы. Паронимы
  • Лексический анализ слова
Синтаксис и пунктуация
  • Что изучает синтаксис
  • Словосочетание
  • Предложение основная единица речевого общения
  • Виды предложений по цели высказывания
  • Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных, восклицательных и невосклицательных предложений. Интонация
  • Грамматическая основа предложения
  • Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его выражения
  • Главные члены предложения (грамматическая основа). Сказуемое и способы его выражения
  • Второстепенные члены предложения. Определение
  • Дополнение
  • Обстоятельство
  • Однородные члены предложения
  • Предложения с однородными членами
  • Знаки препинания в предложениях с однородными членами
  • Обращение
  • Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью
  • Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью
  • Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, практическое усвоение)
  • Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да
  • Пунктуационное оформление предложений с прямой речью
  • Диалог. Пунктуационное оформление диалога
Морфология: общие понятия и части речи
  • Система частей речи в русском языке
  • Самостоятельные и служебные части речи
Имя существительное
  • Имя существительное как часть речи
  • Род имён существительных. Имена существительные общего рода
  • Число имени существительного. Имена существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа
  • Падеж имён существительных
  • Типы склонения имён существительных
  • Правописание мягкого знака на конце имён существительных после шипящих
  • Буквы Е и И в падежных окончаниях имён существительных
  • Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные
  • Род несклоняемых имён существительных
  • Морфологический анализ имени существительного
  • Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных
  • Правописание суффиксов -ек-/-ик- имен существительных
  • Правописание суффиксов -чик-/-щик- имен существительных
  • Правописание О и Е(Ё) после шипящих и Ц в суффиксах имен существительных
  • Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными
Имя прилагательное
  • Имя прилагательное как часть речи
  • Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного
  • Правописание безударных окончаний имен прилагательных
  • Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имен прилагательных
  • Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции
  • Краткие прилагательные. Их синтаксические функции
  • Морфологический анализ имен прилагательных
  • Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах имен прилагательных
  • Слитное и раздельное написание НЕ с именами прилагательными
Глагол
  • Глагол как часть речи
  • Глагол как часть речи. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи
  • Инфинитив и его грамматические свойства
  • Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола
  • Глаголы совершенного и несовершенного вида
  • Глаголы возвратные и невозвратные
  • Изменение глаголов по временам
  • Настоящее время: значение, образование, употребление
  • Изменение глаголов по лицам и числам
  • Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение
  • Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения глагола (обобщение)
  • Правописание безударных личных окончаний глаголов
  • Правописание мягкого знака (Ь) в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих
  • Морфологический анализ глагола
  • Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола
  • Слитное и раздельное написание не с глаголами
Речевые жанры и виды работ
  • Монолог, диалог, полилог
  • Сочинение/изложение (обучающее)
  • Сочинение (обучающее). Описание картины
  • Сочинение. Устный рассказ
  • Сочинение-описание картины
  • Изложение с элементами сочинения (обучающее)
  • Изложение выборочное

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.