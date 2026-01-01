Диагностика по русскому языку за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 591 задание · примерно 887 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (123 тем, 591 заданий · примерно 887 мин).
Введение в языкознание и культуру речи
- Богатство и выразительность русского языка
- Лингвистика как наука о языке
- Речь устная и письменная
- Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо
- Виды чтения
- Виды аудирования
- Речевой этикет
- Понятие о функциональных разновидностях языка
- Сферы речевого общения и их соотнесённость с функциональными разновидностями языка
Текст и его структура
- Понятие о тексте
- Текст и его основные признаки
- Средства связи предложений и частей текста
- Функционально -смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение
- Функционально-смысловые типы речи. Практикум
- Повествование как тип речи. Рассказ
- Информационная переработка текста: простой и сложный план текста
- Изложение и его виды
- Изложение (обучающее). Подробное изложение текста
Фонетика, графика, орфоэпия
- Буква и звук. Алфавит
- Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные
- Согласные звуки и обозначающие их буквы. Твёрдые и мягкие согласные
- Гласные звуки и обозначающие их буквы
- Слог и ударение
- Фонетический анализ слова
- Орфоэпия. Орфоэпические нормы
Орфография: корень
- Правописание согласных в корне слова
- Правописание согласных в корне слова. Типы орфограмм
- Правописание безударных гласных в корне слова
- Правописание безударных гласных в корне слова. Типы орфограмм
- Правописание ё-о после шипящих в корне слова
- Правописание корней с чередованием а//о: -гар- —-гор-, -зар- —-зор-
- Правописание корней с чередованием а//о: -лаг- —-лож- -раст- —-ращ- —-рос
- Правописание корней с чередованием клан — клон-, скак — скоч-
- Правописание корней с чередованием е//и
Орфография: разделительные знаки и приставки
- Правописание неизменяемых на письме приставок
- Правописание приставок на-з(-с)
- Правописание ы — и после приставок
- Правописание ы — и после ц
Морфемика и словообразование
- Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка
- Окончание и основа
- Приставки
- Суффиксы
- Чередование звуков в морфемах
- Морфемный анализ слов
Лексикология
- Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова
- Толковые словари
- Однозначные и многозначные слова
- Понятие о лексической сочетаемости
- Тематические группы слов
- Синонимы
- Антонимы
- Омонимы. Паронимы
- Лексический анализ слова
Синтаксис и пунктуация
- Что изучает синтаксис
- Словосочетание
- Предложение основная единица речевого общения
- Виды предложений по цели высказывания
- Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных, восклицательных и невосклицательных предложений. Интонация
- Грамматическая основа предложения
- Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его выражения
- Главные члены предложения (грамматическая основа). Сказуемое и способы его выражения
- Второстепенные члены предложения. Определение
- Дополнение
- Обстоятельство
- Однородные члены предложения
- Предложения с однородными членами
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами
- Обращение
- Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью
- Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью
- Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, практическое усвоение)
- Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да
- Пунктуационное оформление предложений с прямой речью
- Диалог. Пунктуационное оформление диалога
Морфология: общие понятия и части речи
- Система частей речи в русском языке
- Самостоятельные и служебные части речи
Имя существительное
- Имя существительное как часть речи
- Род имён существительных. Имена существительные общего рода
- Число имени существительного. Имена существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа
- Падеж имён существительных
- Типы склонения имён существительных
- Правописание мягкого знака на конце имён существительных после шипящих
- Буквы Е и И в падежных окончаниях имён существительных
- Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные
- Род несклоняемых имён существительных
- Морфологический анализ имени существительного
- Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных
- Правописание суффиксов -ек-/-ик- имен существительных
- Правописание суффиксов -чик-/-щик- имен существительных
- Правописание О и Е(Ё) после шипящих и Ц в суффиксах имен существительных
- Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными
Имя прилагательное
- Имя прилагательное как часть речи
- Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного
- Правописание безударных окончаний имен прилагательных
- Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имен прилагательных
- Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции
- Краткие прилагательные. Их синтаксические функции
- Морфологический анализ имен прилагательных
- Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах имен прилагательных
- Слитное и раздельное написание НЕ с именами прилагательными
Глагол
- Глагол как часть речи
- Глагол как часть речи. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи
- Инфинитив и его грамматические свойства
- Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола
- Глаголы совершенного и несовершенного вида
- Глаголы возвратные и невозвратные
- Изменение глаголов по временам
- Настоящее время: значение, образование, употребление
- Изменение глаголов по лицам и числам
- Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение
- Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения глагола (обобщение)
- Правописание безударных личных окончаний глаголов
- Правописание мягкого знака (Ь) в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих
- Морфологический анализ глагола
- Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола
- Слитное и раздельное написание не с глаголами
Речевые жанры и виды работ
- Монолог, диалог, полилог
- Сочинение/изложение (обучающее)
- Сочинение (обучающее). Описание картины
- Сочинение. Устный рассказ
- Сочинение-описание картины
- Изложение с элементами сочинения (обучающее)
- Изложение выборочное
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.