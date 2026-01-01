Диагностика по технологии за 5 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по технологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 5 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 205 заданий · примерно 308 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 5 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (43 тем, 205 заданий · примерно 308 мин).
Основы технологий
- Технологии вокруг нас
- Технология, ее основные составляющие. Бумага и её свойства. Практическая работа «Изучение свойств бумаги»
Проектирование и проекты
- Проекты и проектирование
- Определение этапов группового проекта по робототехнике. Сборка модели
Графика и черчение
- Основы графической грамоты. Практическая работа «Чтение графических изображений»
- Графические изображения
- Практическая работа «Выполнение эскиза изделия»
- Основные элементы графических изображений
- Практическая работа «Выполнение чертёжного шрифта»
- Правила построения чертежей. Практическая работа «Выполнение чертежа плоской детали (изделия)»
- Практическая работа «Выполнение развёртки футляра»
- Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда (чертёжник, картограф и другие)
- Кулинария. Кухня, санитарно -гигиенические требования к помещению кухни. Практическая работа «Чертёж кухни в масштабе 1 : 20»
- Чертеж выкроек швейного изделия
Материалы и их обработка
- Производство бумаги, история и современные технологии. Практическая работа «Составление технологической карты выполнения изделия из бумаги»
- Виды и свойства конструкционных материалов. Древесина. Практическая работа «Изучение свойств древесины»
- Текстильные материалы, получение свойства. Практическая работа «Определение направления нитей основы и утка, лицевой и изнаночной сторон»
- Общие свойства текстильных материалов. Практическая работа «Изучение свойств тканей»
Обработка древесины
- Технология обработки древесины ручным инструментом
- Технологии обработки древесины с использованием электрифицированного инструмента
- Технологии отделки изделий из древесины. Декорирование древесины
- Контроль и оценка качества изделий из древесины
- Профессии, связанные с производством и обработкой древесины: столяр, плотник, резчик по дереву и другие
Питание и кулинария
- Основы рационального питания. Пищевая ценость овощей.Технологии обработки овощей
- Пищевая ценность круп. Технологии обработки круп. Практическая работа «Разработка технологической карты приготовления проектного блюда из крупы»
- Пищевая ценность и технологии обработки яиц. Лабораторно -практическая работа «Определение доброкачественности яиц»
- Сервировка стола, правила этикета. Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». Подготовка проекта к защите
- Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов
Работа с тканями и шитьё
- Швейная машина, ее устройство. Виды машинных швов
- Конструирование и изготовление швейных изделий
- Ручные и машинные швы. Швейные машинные работы
- Оценка качества изготовления проектного швейного изделия
- Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством: конструктор, технолог и другие
Робототехника и автоматизация
- Робототехника, сферы применения
- Конструирование робототехнической модели
- Механическая передача, её виды
- Электронные устройства: электродвигатель и контроллер
- Алгоритмы. Роботы как исполнители
- Датчики, функции, принцип работы
- Создание кодов программ для двух датчиков нажатия
- Программирование модели робота. Оценка качества модели робота
- Испытание модели робота. Подготовка проекта к защите
- Мир профессий в робототехнике: инженер по робототехнике,проектировщик робототехники и другиеке
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.