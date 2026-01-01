Проверьте знания по программе 6 класса
Математика
Диагностика знаний · материал за 6 класс
254 заданий · ≈ 381 мин
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Русский язык
Диагностика знаний · материал за 6 класс
752 заданий · ≈ 1128 мин
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Литература
Диагностика знаний · материал за 6 класс
439 заданий · ≈ 659 мин
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Родной язык
Диагностика знаний · материал за 6 класс
77 заданий · ≈ 116 мин
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Родная литература
Диагностика знаний · материал за 6 класс
66 заданий · ≈ 99 мин
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Английский язык
Диагностика знаний · материал за 6 класс
386 заданий · ≈ 579 мин
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Биология
Диагностика знаний · материал за 6 класс
155 заданий · ≈ 233 мин
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Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 6 класс
77 заданий · ≈ 116 мин
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География
Диагностика знаний · материал за 6 класс
127 заданий · ≈ 191 мин
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ИЗО
Диагностика знаний · материал за 6 класс
164 заданий · ≈ 246 мин
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История
Диагностика знаний · материал за 6 класс
304 заданий · ≈ 456 мин
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Музыка
Диагностика знаний · материал за 6 класс
144 заданий · ≈ 216 мин
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Технология
Диагностика знаний · материал за 6 класс
238 заданий · ≈ 357 мин
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