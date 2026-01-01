Дом Знаний
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Проверьте знания по программе 6 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Математика

Диагностика знаний · материал за 6 класс

254 заданий · ≈ 381 мин

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Русский язык

Диагностика знаний · материал за 6 класс

752 заданий · ≈ 1128 мин

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Литература

Диагностика знаний · материал за 6 класс

439 заданий · ≈ 659 мин

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Родной язык

Диагностика знаний · материал за 6 класс

77 заданий · ≈ 116 мин

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Родная литература

Диагностика знаний · материал за 6 класс

66 заданий · ≈ 99 мин

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Английский язык

Диагностика знаний · материал за 6 класс

386 заданий · ≈ 579 мин

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Биология

Диагностика знаний · материал за 6 класс

155 заданий · ≈ 233 мин

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Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 6 класс

77 заданий · ≈ 116 мин

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География

Диагностика знаний · материал за 6 класс

127 заданий · ≈ 191 мин

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ИЗО

Диагностика знаний · материал за 6 класс

164 заданий · ≈ 246 мин

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История

Диагностика знаний · материал за 6 класс

304 заданий · ≈ 456 мин

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Музыка

Диагностика знаний · материал за 6 класс

144 заданий · ≈ 216 мин

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Технология

Диагностика знаний · материал за 6 класс

238 заданий · ≈ 357 мин

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