Диагностика по английскому языку за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 386 заданий · примерно 579 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (80 тем, 386 заданий · примерно 579 мин).
Семейные и дружеские отношения
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (члены семьи)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (личные данные)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (представляем друга, приветствие)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (семейные праздники)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями. (приглашение на праздник)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (мой дом, квартира)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (обустраиваем дом, квартиру)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (готовимся к празднику)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (празднуем Новый год)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (покупаем подарок)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (праздничное настроение)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (дорогие памяти игрушки)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (правила поведения)
Внешность и характер человека
- Внешность и характер человека (литературного персонажа) (описание)
- Мой любимый герой (описание)
Досуг и увлечения подростка
- Досуг и развлечения современного подростка (выбор занятий)
- Досуг и развлечения современного подростка (любимые занятия)
- Досуг и развлечения современного подростка (мой выходной день)
- Досуг и развлечения современного подростка (свободное время моего друга)
- Досуг и развлечения современного подростка (активности в свободное время)
- Досуг и развлечения современного подростка (увлечения и хобби)
- Досуг и развлечения современного подростка (любимые игры)
- Досуг и развлечения современного подростка (проводим время вместе)
- Досуг и развлечения современного подростка (игры в прошлом и настоящем)
- Досуг и развлечения современного подростка (играем в настольные игры)
- Досуг и развлечения современного подростка (делаем игры своими руками)
- Досуг и развлечения современного подростка (заказываем билеты в кино, театр)
Здоровый образ жизни
- Здоровый образ жизни (режим труда и отдыха)
- Здоровый образ жизни (распорядок дня)
- Здоровый образ жизни (распорядок дня моего друга)
- Здоровый образ жизни (сбалансированное питание)
Покупки и потребление
- Покупки (список покупок)
- Покупки (меню)
- Покупки (ингредиенты любимого блюда)
- Покупки (одежда)
- Покупки (обувь)
Школа и школьная жизнь
- Школа (любимый предмет)
- Школа. Школьная жизнь (правила поведения в школе)
- Переписка с иностранными сверстниками
Каникулы и виды отдыха
- Каникулы в различное время годы (планы на отдых)
- Каникулы в различное время годы (активности на отдыхе)
- Каникулы в различное время годы (в гостинице)
- Каникулы в различное время годы (отдых на море)
- Виды отдыха
Природа, климат и погода
- Климат, погода
- Климат, погода (одеваемся по погоде)
- Природа. (дикие и домашние животные, в зоопарке)
Городская и сельская жизнь
- Жизнь в городе (мой район)
- Жизнь в городе (городские службы)
- Жизнь в городе (безопасность на дорогах)
- Жизнь в городе (на улицах города)
- Жизнь в городе и сельской местности (виды транспорта)
- Описание родного города (села)
- Жизнь в городе и сельской местности (ориентируемся по карте)
- Жизнь в городе и сельской местности (договариваемся о встрече)
- Жизнь в городе (договариваемся о встрече)
- Жизнь в городе (заказ по телефону, через интернет)
- Описание родного города (села). (прошлое)
- Описание родного города (села). (учреждения и здания)
- Описание родного города (села). (служба потерянных вещей)
- Описание родного города (села). (куда пойти?)
- Описание родного города (села). (правила поведения)
- Описание родного города (села). (следим за чистотой и порядком)
- Описание родного города (села). (моя дача, дом в деревне)
Родная страна и страна(ы) изучаемого языка
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. (страны, национальности)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. (географическое положение)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (флаги)
- Страна (страны) изучаемого языка (достопримечательности)
- Страна (страны) изучаемого языка (тур по столице)
- Страна/страны изучаемого языка (национальные особенности)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (праздники)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (празднуем вместе)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (фестивали)
- Страна/страны изучаемого языка (архитектурные объекты)
- Страна (страны) изучаемого языка (знаменитые исторические места)
- Родная страна (достопримечательности)
- Родная страна (традиции и обычаи
Выдающиеся люди
- Выдающиеся люди страны (стран) изучаемого языка (писатели, поэты, учёные)
- Выдающиеся люди страны (стран) изучаемого языка (деятели культуры, спортсмены)
- Выдающиеся люди родной страны (писатели, поэты, учёные)
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.