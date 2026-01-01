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Диагностика по биологии за 6 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 155 заданий · примерно 233 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 155 заданий · примерно 233 мин).
Основы ботаники
  • Ботаника – наука о растениях
  • Общие признаки и уровни организации растительного организма
Классификация растений
  • Споровые и семенные растения
Клеточная биология растений
  • Растительная клетка, ее изучение.
  • Химический состав клетки.
  • Жизнедеятельность клетки
Строение и функции тканей растений
  • Растительные ткани, их функции.
Органы растений
  • Органы растений.
  • Строение семян.
  • Виды корней и типы корневых систем.
  • Видоизменение корней
  • Побег. Развитие побега из почки.
  • Строение стебля.
  • Внешнее и внутреннее строение листа.
  • Видоизменения побегов.
  • Строение и разнообразие цветков
  • Соцветия.
  • Плоды
Физиология растений
  • Обмен веществ у растений
  • Минеральное питание растений. Удобрения
  • Фотосинтез.
  • Роль фотосинтеза в природе и жизни человека
  • Дыхание корня.
  • Лист и стебель как органы дыхания
  • Транспорт веществ в растении.
  • Выделение у растений. Листопад
Прорастание и рост растений
  • Прорастание семян.
  • Рост и развитие растения.
Размножение растений
  • Размножение растений и его значение
  • Опыление. Двойное оплодотворение
  • Образование плодов и семян
  • Вегетативное размножение растений.

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.