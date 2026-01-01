Диагностика по биологии за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 155 заданий · примерно 233 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 155 заданий · примерно 233 мин).
Основы ботаники
- Ботаника – наука о растениях
- Общие признаки и уровни организации растительного организма
Классификация растений
- Споровые и семенные растения
Клеточная биология растений
- Растительная клетка, ее изучение.
- Химический состав клетки.
- Жизнедеятельность клетки
Строение и функции тканей растений
- Растительные ткани, их функции.
Органы растений
- Органы растений.
- Строение семян.
- Виды корней и типы корневых систем.
- Видоизменение корней
- Побег. Развитие побега из почки.
- Строение стебля.
- Внешнее и внутреннее строение листа.
- Видоизменения побегов.
- Строение и разнообразие цветков
- Соцветия.
- Плоды
Физиология растений
- Обмен веществ у растений
- Минеральное питание растений. Удобрения
- Фотосинтез.
- Роль фотосинтеза в природе и жизни человека
- Дыхание корня.
- Лист и стебель как органы дыхания
- Транспорт веществ в растении.
- Выделение у растений. Листопад
Прорастание и рост растений
- Прорастание семян.
- Рост и развитие растения.
Размножение растений
- Размножение растений и его значение
- Опыление. Двойное оплодотворение
- Образование плодов и семян
- Вегетативное размножение растений.
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.