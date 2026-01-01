Диагностика по физической культуре за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 77 заданий · примерно 116 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (16 тем, 77 заданий · примерно 116 мин).
Олимпийское движение
- Возрождение олимпийских игр
- Символика и ритуалы олимпийских игр
- История первых олимпийских игр современности
Организация физического воспитания
- Дневник по физической культуре
- Составление дневника по физической культуре
- Составление плана самостоятельных занятий физической подготовкой
Основы физической подготовки
- Физическая подготовка человека
- Основные показатели физической нагрузки
- Основные правила развития физических качеств
- Правила выполнения тестовых испытаний комплекса ГТО
Методы оздоровления организма
- Закаливающие процедуры (воздушные и солнечные ванны, купание)
Самопроверка знаний
- Проверь свои успехи
Коррекция здоровья и осанки
- Упражнения для коррекции телосложения
- Упражнения для профилактики нарушений зрения
Виды спорта и дисциплины
- Гимнастика с основами акробатики
- Легкая атлетика
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.