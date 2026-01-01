Диагностика по географии за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по географии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 127 заданий · примерно 191 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (26 тем, 127 заданий · примерно 191 мин).
Гидросфера
- Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы
- Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура океанических вод. Океанические течения
- Мировой океан и его части
- Движения вод Мирового океана. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана
- Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. Реки.
- Озёра. Профессия гидролог.
- Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использования. Минеральные источники
- Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. Многолетняя мерзлота
Атмосфера
- Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы
- Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха
- Годовой ход температуры воздуха
- Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров
- Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Облака и их виды. Туман
- Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков
- Погода и её показатели. Причины изменения погоды.
- Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря
- Человек и атмосфера. Адаптация человека к климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере
- Профессия метеоролог.
- Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог
Биосфера
- Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог
- Растительный и животный мир Земли. Его разнообразие.
- Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах
- Жизнь в океане. Изменение животного и растительного мира океана с глубиной и географической широтой
- Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. Исследования и экологические проблемы
Природные комплексы
- Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс
- Природные комплексы своей местности.
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.