Диагностика по истории за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по истории ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 304 задания · примерно 456 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (62 тем, 304 заданий · примерно 456 мин).
Раннее Средневековье
- Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья
- Падение Западной Римской империи и возникновение варварских королевств
- Франкское государство в VIII— IX вв.
- Государства Западной Европы, Британия и Ирландия в раннее Средневековье
Славянские государства и Византи́я
- Ранние славянские государства
- Византия в VI-XI вв.
- Культура Византии
- Византийская империя и славянские государства в XII — XV вв.
Исламский мир и арабские государства
- Аравийский полуостров: природные условия, основные занятия жителей, верования. Арабский халифат: его расцвет и распад
- Культура исламского мира.
Феодализм и развитие городов
- Феодалы и крестьянство в средние века.
- Средневековые города — центры ремесла, торговли, культуры.
Церковь и общество
- Церковь и духовенство в средневековом обществе
Усиление центральной власти и социальные конфликты
- Усиление королевской власти в странах Западной Европы
- Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове
- Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии
Культура и гуманизм
- Религия и культура средневековой Европы
- Гуманизм. Раннее Возрождение
Османская империя и восточные цивилизации
- Османская империя и Монгольская держава в Средние века
- Китай и Япония в Средние века
- Индия в Средние века
- Цивилизации майя, ацтеков и инков
Наследие Средних веков
- Историческое и культурное наследие Средних веков
История Древней Руси
- Место и роль Руси в Европе
- Заселение территории нашей страны человеком
- Народы и государства на территории нашей страны в древности
- Великое переселение народов
- Хозяйство, быт и верования восточных славян
- Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока
- Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности
- Первые русские князья
- Внешняя политика Руси в IX–XI вв.
- Принятие христианства и его значение
- Русь в конце X — начале XII в.
- Территориально -политическая структура Руси
- Внутренняя и внешняя политика русских князей в конце X — первой трети XII в
- Русская церковь в X–начале XII в.
- Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы
- Внешняя политика и международные связи Руси
- Культурное пространство: повседневная жизнь, сельский и городской быт
- Формирование единого культурного пространства. Художественная культура и ремесло Руси
Разделение Руси на уделы
- Формирование системы земель — самостоятельных государств
- Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская
- Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская
- Формирование региональных центров культуры. Белокаменные храмы Северо - Восточной Руси
Монголо-татарское нашествие и последствия
- Возникновение Монгольской империи и ее завоевательные походы
- Борьба Руси против монгольского нашествия
- Южные и западные русские земли. Северо -западные земли: Новгородская и Псковская
- Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси
- Княжества Северо-Восточной Руси
- Дмитрий Донской. Куликовская битва
- Роль Православной церкви в ордынский период русской истории
- Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV веках
- Культурное пространство Руси в XIII-XIV вв.
Образование единого русского государства
- Объединение русских земель вокруг Москвы
- Новгород и Псков в XV в : политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденомГанзой, Великим княжеством Литовским,
- Падение Византии и рост церковно -политической роли Москвы в православном мире
- Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды
- Формирование системы управления единого государства при Иване III
- Культурное пространство Русского государства в XV веке
- Развитие культуры единого Русского государства
Местный исторический контекст
- Наш край с древнейших времен до конца XV в.
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.