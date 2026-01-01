Диагностика по ИЗО за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ИЗО ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 164 задания · примерно 246 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (34 тем, 164 заданий · примерно 246 мин).
Основы изобразительных видов искусства
- Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств и их значение в жизни людей
- Рисунок – основа изобразительного творчества. Виды рисунка, графические материалы, рисунок с натуры и по представлению
Средства художественной выразительности
- Линия и её выразительные возможности. Ритм линий и ритмическая организация плоскости листа
- Пятно как средство выражения. Тон и тональные отношения
- Цвет. Основы цветоведения
- Цвет в произведениях живописи. Колорит
- Роль цвета в портрете. Цветовой образ человека в портрете
- Образные возможности освещения в портрете. Роль освещения в создании художественного образа
Виды изобразительного искусства
- Объемные изображения в скульптуре. Виды скульптуры, скульптурные материалы, анималистический жанр в скульптуре
- Основы языка изображения. Выразительные средства, художественный образ и восприятие произведений
- Изображение предметного мира в истории искусства. Композиция в изображении натюрморта
- Натюрморт в графике. Виды печатной графики
- Цвет в натюрморте. Живописное изображение натюрморта. Цвет как средство выразительности
- Выразительные возможности натюрморта. Художественный образ в натюрмортах – картинах известных художников
- Образ человека – главная тема в искусстве. Портретное изображение в истории искусства. Виды портрета
- Графический портретный рисунок
- Сатирические образы человека. Художественное преувеличение. Графические сатирические рисунки
- Пейзаж настроения. Изменчивость состояний природы. Природа и художник. Импрессионизм и постимпрессионизм
- Пейзаж в русской живописи. Становление образа русской природы. Великие русские пейзажисты
- Городской пейзаж. Образ города в изобразительном искусстве
- Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Поэзия повседневности. Сюжет и содержание в жанровой картине
- Исторический жанр в изобразительном искусстве. Историческая картина. Исторические картины великих русских художников
- Библейские темы в картинах европейских и русских художников. Икона. Великие русские иконописцы
Технические аспекты изображения
- Понятие формы. Геометрическая основа формы и конструкция (структура) сложной формы
- Изображение объема на плоскости и правила линейной перспективы
- Освещение. Свет и тень. Выразительные средства светотени
- Конструкция головы человека. Основные пропорции
- Изображение головы человека в пространстве. Ракурс
- Портрет в скульптуре. Лепка
- Пейзаж в графике. Графические техники
- Изображение пространства в истории искусства. Правила перспективного построения пространства. Пейзаж – большой мир. Романтический пейзаж
История и развитие изобразительного искусства
- Жанры в изобразительном искусстве. Изменчивость образа мира в истории жанров
- Великие портретисты прошлого в европейском и русском искусстве. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века
- Роль и значение изобразительного искусства в жизни современного человека
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.