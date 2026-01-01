Диагностика по литературе за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 439 заданий · примерно 659 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (90 тем, 439 заданий · примерно 659 мин).
Фольклор и эпические жанры
- Резервный урок. Введение в курс литературы 6 класса
- Античная литература. Гомер. Поэмы «Илиада» и «Одиссея»
- Гомер. Поэма «Илиада». Образы Ахилла и Гектора
- Развитие речи. Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагменты). Образ Одиссея
- Развитие речи. Отражение древнегреческих мифов в поэмах Гомера
- Былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». Жанровые особенности, сюжет, система образов
- Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Идейнотематическое содержание, особенности композиции, образы
- Внеклассное чтение. Тематика русских былин. Традиции в изображении богатырей. Былина «Вольга и Микула Селянинович»
- Былина «Садко». Особенность былинного эпоса Новгородского цикла. Образ Садко в искусстве
- Русские былины. Особенности жанра, изобразительно-выразительные средства. Русские богатыри в изобразительном искусстве
- Русская народная песня. «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы ветры, ветры буйные...», «Черный ворон», «Не шуми, мати зеленая дубровушка...». Жанровое своеобразие. Русские народные песни в художественной литературе
- Народные песни и поэмы народов России и мира. «Песнь о Роланде» (фрагменты). Тематика, герои, художественные особенности
- Народные песни и поэмы народов России и мира. «Песнь о Нибелунгах»(фрагменты). Тематика, система образов, изобразительно-выразительные средства
- Внеклассное чтение. Жанр баллады в мировой литературе. Баллада Р.Л. Стивенсона «Вересковый мёд». Тема, идея, сюжет, композиция
- Внеклассное чтение. Жанр баллады в мировой литературе. Баллады Ф. Шиллера «Кубок», «Перчатка» Сюжетное своеобразие
- Развитие речи. Викторина по разделу «Фольклор»
Древнерусская литература и её отражение в классике
- Древнерусская литература: основные жанры и их особенности. Летопись «Повесть временных лет». История создания
- «Повесть временных лет»: не менее одного фрагмента, например, «Сказание о белгородском киселе». Особенности жанра, тематика фрагмента
- Резервный урок. «Повесть временных лет»: «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». Анализ фрагментов летописи. Образы героев
- Развитие речи. Древнерусская литература. Самостоятельный анализ фрагмента из «Повести временных лет» по выбору
- А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Связь с фрагментом «Повести временных лет»
Поэзия XIX века
- А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимняя дорога», «Туча» и другие. Пейзажная лирика поэта
- А.С. Пушкин. Стихотворение «Узник». Проблематика, средства изображения
- Резервный урок. Двусложные размеры стиха
- М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Утес», «Листок». История создания, тематика
- М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Утес», «Листок». Лирический герой, его чувства и переживания
- М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Утес», «Листок». Художественные средства выразительности
- Резервный урок. Трехсложные стихотворные размеры
- А.В. Кольцов. Стихотворения(не менее двух). «Косарь», «Соловей». Тематика
- А.В. Кольцов. Стихотворения «Косарь», «Соловей». Художественные средства воплощения авторского замысла
- Ф.И. Тютчев. Стихотворения(не менее двух) «Есть в осени первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...». Тематика произведений
- Ф.И. Тютчев. Стихотворение «С поляны коршун поднялся...». Лирический герой и средства художественной изобразительности в произведении
- А. А. Фет. Стихотворение(не менее двух), «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Я пришел к тебе с приветом...»
- А. А. Фет. Стихотворения «Я пришёл к тебе с приветом...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Своеобразие художественного видения поэта
Проза XIX века
- А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». История создания, тема, идея произведения
- А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». Сюжет, фабула, система образов
- А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». История любви Владимира и Маши. Образ главного героя
- А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». Противостояние Владимира и Троекурова. Роль второстепенных персонажей
- А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». Смысл финала романа
- Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману А.С.Пушкина «Дубровский»
- Внеклассное чтение. Любимое произведение А.С.Пушкина
- Резервный урок. И.С. Тургенев. Сборник рассказов «Записки охотника». Рассказ «Бежин луг». Проблематика произведения
- И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Образы и герои
- И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Портрет и пейзаж в литературном произведении
- Н.С. Лесков. Сказ «Левша». Художественные и жанровые особенности произведения
- Н.С. Лесков. Сказ «Левша»: образ главного героя
- Н.С. Лесков. Сказ «Левша»: авторское отношение к герою
- Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). Тематика произведения
- Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). Проблематика повести
- Развитие речи. Л.Н. Толстой. Повесть «Детство»(главы). Образы родителей
Проза и драматургия конца XIX — начала XX века
- А.П. Чехов. Рассказы(три по выбору). «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Хамелеон». Проблема маленького человека
- А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». Юмор, ирония, источники комического
- А. П. Чехов. Проблема истинных и ложных ценностей в рассказах писателя
- А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Тема рассказа. Сюжет
- А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Проблематика произведения
- Развитие речи. А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Смысл названия рассказа
Поэзия XX века
- Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века. А.А. Блок. Стихотворения «О, весна, без конца и без краю…», «Лениво и тяжко плывут облака…», «Встану я в утро туманное…»
- Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века. С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Низкий дом с голубыми ставнями», « Я покинул родимый дом…», «Топи да болота»
- Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века. В.В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»
- Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова. Обзор
- Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова. Темы, мотивы, образы
- Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова. Художественное своеобразие
Проза второй половины XX — начала XXI века
- Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной войне. два произведения по выбору. Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», Э.Н. Веркин «Облачный полк» (главы)
- Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века. Тематика, сюжет, основные герои
- Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века. Нравственная проблематика, идейно -художественные особености
- В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Трудности послевоенного времени
- В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Образ главного героя
- В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Нравственная проблематика
- Произведения отечественных писателей на тему взросления человека. Обзор произведений.не менее двух на выбор
- Р.П. Погодин. Идейно - художественная особенность рассказов из книги «Кирпичные острова»
- Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». Проблематика повести
- Внеклассное чтение. Ю.И. Коваль. Повесть «Самая лёгкая лодка в мире». Система образов
- Произведения современных отечественных писателей - фантастов. К. Булычев «Сто лет тому вперед». Темы и проблемы. Образы главных героев.
- Произведения современных отечественных писателей - фантастов. К. Булычев «Сто лет тому вперед». Конфликт, сюжет и композиция. Художественные особенности
Литература народов Российской Федерации
- Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…», Р. Гамзатов «Журавли», «Мой Дагестан». Идейно - художественное своеобразие
- Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…», Р. Гамзатов «Журавли», «Мой Дагестан». Особенности лирического героя
Зарубежная литература XVIII–XIX веков
- Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). История создания
- Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). Тема, идея
- Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). Образ главного героя
- Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). Особенности жанра
- Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). Идея произведения
- Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). Проблематика, герои
- Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). Сатира и фантастика
- Резервный урок. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). Особенности жанра
- Внеклассное чтение. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов
Зарубежная литература на тему взросления
- Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека. Ж. Верн. Роман «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Тема, идея, проблематика
- Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека. Ж. Верн. Роман «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Сюжет, композиция. Образ героя
- Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека. Х. Ли. Роман «Убить пересмешника» (главы по выбору). Тема, идея, проблематика
- Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека. Х. Ли. Роман «Убить пересмешника»(главы по выбору). Сюжет, композиция, образ главного героя. Смысл названия
- Внеклассное чтение. Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (по выбору)
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.