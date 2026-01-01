Диагностика по математике за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по математике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 254 задания · примерно 381 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (53 тем, 254 заданий · примерно 381 мин).
Натуральные числа
- Арифметические действия с многозначными натуральными числами
- Числовые выражения, порядок действий, использование скобок
- Округление натуральных чисел
- Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное
- Делимость суммы и произведения
- Деление с остатком
- Решение текстовых задач
Геометрия на плоскости
- Перпендикулярные прямые
- Параллельные прямые
- Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке
- Осевая симметрия. Центральная симметрия
- Построение симметричных фигур
- Практическая работа по теме "Осевая симметрия"
- Симметрия в пространстве
Дроби и проценты
- Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей
- Сравнение и упорядочивание дробей
- Десятичные дроби и метрическая система мер
- Арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями
- Отношение
- Деление в данном отношении
- Масштаб, пропорция
- Понятие процента
- Вычисление процента от величины и величины по её проценту
- Решение текстовых задач, содержащих дроби и проценты
Фигуры и их характеристики
- Четырёхугольник, примеры четырёхугольников
- Прямоугольник, квадрат: свойства сторон, углов, диагоналей
- Измерение углов. Виды треугольников
- Периметр многоугольника
- Площадь фигуры
- Формулы периметра и площади прямоугольника
- Приближённое измерение площади фигур
- Практическая работа по теме "Площадь круга"
Буквенные выражения и уравнения
- Применение букв для записи математических выражений и предложений
- Буквенные выражения и числовые подстановки
- Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента
- Формулы
Пространственная геометрия
- Прямоугольный параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера
- Изображение пространственных фигур
- Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса
- Практическая работа по теме "Создание моделей пространственных фигур"
- Понятие объёма; единицы измерения объёма
- Объём прямоугольного параллелепипеда, куба, формулы объёма
Положительные и отрицательные числа
- Целые числа
- Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля
- Числовые промежутки
- Положительные и отрицательные числа
- Сравнение положительных и отрицательных чисел
- Арифметические действия с положительными и отрицательными числами
Графики и координаты
- Прямоугольная система координат на плоскости
- Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината
- Столбчатые и круговые диаграммы
- Практическая работа по теме "Построение диаграмм
- Решение текстовых задач, содержащих данные, представленные в таблицах и на диаграммах
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.