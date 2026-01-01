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Диагностика по математике за 6 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по математике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 254 задания · примерно 381 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (53 тем, 254 заданий · примерно 381 мин).
Натуральные числа
  • Арифметические действия с многозначными натуральными числами
  • Числовые выражения, порядок действий, использование скобок
  • Округление натуральных чисел
  • Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное
  • Делимость суммы и произведения
  • Деление с остатком
  • Решение текстовых задач
Геометрия на плоскости
  • Перпендикулярные прямые
  • Параллельные прямые
  • Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке
  • Осевая симметрия. Центральная симметрия
  • Построение симметричных фигур
  • Практическая работа по теме "Осевая симметрия"
  • Симметрия в пространстве
Дроби и проценты
  • Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей
  • Сравнение и упорядочивание дробей
  • Десятичные дроби и метрическая система мер
  • Арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями
  • Отношение
  • Деление в данном отношении
  • Масштаб, пропорция
  • Понятие процента
  • Вычисление процента от величины и величины по её проценту
  • Решение текстовых задач, содержащих дроби и проценты
Фигуры и их характеристики
  • Четырёхугольник, примеры четырёхугольников
  • Прямоугольник, квадрат: свойства сторон, углов, диагоналей
  • Измерение углов. Виды треугольников
  • Периметр многоугольника
  • Площадь фигуры
  • Формулы периметра и площади прямоугольника
  • Приближённое измерение площади фигур
  • Практическая работа по теме "Площадь круга"
Буквенные выражения и уравнения
  • Применение букв для записи математических выражений и предложений
  • Буквенные выражения и числовые подстановки
  • Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента
  • Формулы
Пространственная геометрия
  • Прямоугольный параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера
  • Изображение пространственных фигур
  • Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса
  • Практическая работа по теме "Создание моделей пространственных фигур"
  • Понятие объёма; единицы измерения объёма
  • Объём прямоугольного параллелепипеда, куба, формулы объёма
Положительные и отрицательные числа
  • Целые числа
  • Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля
  • Числовые промежутки
  • Положительные и отрицательные числа
  • Сравнение положительных и отрицательных чисел
  • Арифметические действия с положительными и отрицательными числами
Графики и координаты
  • Прямоугольная система координат на плоскости
  • Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината
  • Столбчатые и круговые диаграммы
  • Практическая работа по теме "Построение диаграмм
  • Решение текстовых задач, содержащих данные, представленные в таблицах и на диаграммах

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.