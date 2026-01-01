Диагностика по музыке за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по музыке ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 144 задания · примерно 216 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (29 тем, 144 заданий · примерно 216 мин).
Музыкальное наследие региона
- «Подожди, не спеши, у берез посиди…»
- Современная музыкальная культура родного края
- Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов
- Фольклорные традиции родного края и соседних регионов
История русской народной культуры
- Народное искусство Древней Руси
Жанры классической музыки
- Мир чарующих звуков: романс
- Два музыкальных посвящения
- Портреты великих исполнителей
- Образы симфонической музыки
- Образы камерной музыки
- Инструментальный концерт
- Программная увертюра. Увертюра-фантазия
- Симфоническое развитие музыкальных образов
- Духовный концерт
Авторские жанры и исполнительское мастерство
- Музыкальный образ и мастерство исполнителя
- Авторская песня: прошлое и настоящее
- Давайте понимать друг друга с полуслова: песни Булата Окуджавы
Театр и сценическое искусство
- Мир музыкального театра
- Мюзикл. Особенности жанра
Кино и мультимедийность
- Музыка в отечественном кино
Патриотизм и культурное многообразие
- Патриотические чувства народов России
- По странам и континентам
- Народная музыка американского континента
Философско-художественное осмысление мира
- «Мозаика»
- Фортуна правит миром
- Вечные темы искусства и жизни
- Космический пейзаж
- Портрет в музыке и живописи
- Ночной пейзаж
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.