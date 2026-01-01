Диагностика по родной литературе за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 66 заданий · примерно 99 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (14 тем, 66 заданий · примерно 99 мин).
Преданья старины глубокой
- Преданья старины глубокой. Богатыри и богатырство. Былина «Илья Муромец и Святогор»
- Преданья старины глубокой. Былинные сюжеты и герои в русской литературе. И. Бунин «Святогор и Илья».
Певцы былин и народные предания
- М.М.Пришвин. Певец былин
- Города земли русской. Русский Север. С. Писахов «Морожены песни».
- Б.В.Шергин. Поморские были и сказания
Традиционные праздники и русская культура
- Праздники русского мира. Масленица. М. Лермонтов, А. Дементьев, А. Чехов, Тэффи
Тепло родного дома и любовь к природе
- Тепло родного дома. В. Рождественский «Русская природа»
- Тепло родного дома. К. Паустовский. «Заботливый цветок». Ю. Бондарев. «Поздним вечером»
Оборона Отечества и патриотизм
- Не до ордена — была бы Родина. Оборона Севастополя. А. Апухтин, А. Фет, Рюрик Ивнев
Загадки русской души
- Загадки русской души. Ф. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни учила…»
- Загадки русской души. Н. Лесков. «Неразменный рубль». В. Астафьев. «Бабушка с малиной»
Литература о сверстниках
- О ваших ровесниках. Р. Погодин. «Как я с ним познакомился», «Кирпичные острова»
- О ваших ровесниках. Е. Велтистов. «Миллион и один день каникул»
Родной русский язык
- Лишь слову жизнь дана. Стихотворения русских поэтов о родном языке. К. Бальмонт, Ю. Мориц
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.