Диагностика по родному языку за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 77 заданий · примерно 116 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (16 тем, 77 заданий · примерно 116 мин).
История и развитие русского языка
- Краткая история русского литературного языка. Диалекты как часть народной культуры
- Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур
Словарный состав и пополнение лексики
- Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы
- Национально-культурная специфика русской фразеологии. Современные фразеологизмы
Нормы произношения и словоупотребления
- Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы и варианты
- Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов
- Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён существительных
- Нормы употребления имён прилагательных
Речевой этикет и культура общения
- Национальные особенности речевого этикета
Работа с текстом и чтение
- Эффективные приёмы чтения. Этапы работы с текстом
- Текст. Тексты описательного типа
Разновидности речи и жанры устной коммуникации
- Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщины
- Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение
- Научное сообщение. Устный ответ
- Публицистический стиль. Устное выступление
Современные средства презентации материала
- Компьютерная презентация
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.