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Диагностика по русскому языку за 6 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 752 задания · примерно 1128 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (159 тем, 752 заданий · примерно 1128 мин).
Введение в русский язык как государственный и межнациональный
  • Русский язык — государственный язык Российской Федерации
  • Русский язык — язык межнационального общения
  • Понятие о литературном языке
Повторение курса 5 класса
  • Повторение. Смысловой, речеведческий, языковой анализ текста (повторение изученного в 5 классе)
Типы речи и виды высказывания
  • Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-описание
  • Диалог. Этикетный диалог
  • Монолог-рассуждение
  • Диалог. Диалог-расспрос
  • Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями
  • Монолог и диалог. Практикум
  • Функционально-смысловые типы речи (повторение)
Текст: структура, анализ, переработка
  • Текст. Смысловая и композиционная цельность текста
  • Информационная переработка текста. Главная и второстепенная информация
  • Способы связи предложений в тексте
  • План текста. Простой и сложный план
  • Изложение. Подробное изложение текста
  • Изложение. Сжатое изложение текста
  • Сжатое изложение. Смысловой анализ текста
Описание как тип речи
  • Описание предмета. Признаки предмета
  • Описание предмета. Сбор материала
  • Сочинение-описание предмета (обучающее)
  • Сочинение-описание природы и местности
  • Описание помещения (интерьера). Сбор материала
  • Сочинение-описание помещения
  • Описание действий. Теория
  • Описание действий. Сбор материала
  • Сочинение-описание действий
Повествование и рассуждение
  • Повествование. Последовательность событий
  • Повествование. Сбор материала
  • Рассуждение. Структура рассуждения
  • Рассуждение. Сбор материала
Функциональные стили речи
  • Официально-деловой стиль и его жанры
  • Заявление как жанр официально-делового стиля
  • Объяснительная записка как жанр официально-делового стиля
  • Научный стиль и его жанры
  • Учебно-научный текст. Термины
Лексикология
  • Лексикология как раздел лингвистики
  • Слово и его лексическое значение
  • Толковый словарь
  • Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов
  • Лексические средства выразительности
  • Метафора, метонимия, синекдоха
  • Эпитет, сравнение, олицетворение
  • Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения
  • Исконно русские слова
  • Заимствованные слова
  • Старославянизмы
  • Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного словоупотребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы
  • Общеупотребительные слова. Диалектизмы
  • Профессионализмы
  • Жаргонизмы
  • Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая лексика
  • Синонимы. Антонимы. Омонимы
  • Лексический анализ слова
Фразеология
  • Фразеологизмы. Их признаки и значение
  • Фразеологизмы. Источники фразеологизмов
Морфемика и словообразование
  • Морфемика и словообразование как разделы лингвистики
  • Основа слова. Окончание
  • Корень слова. Приставка. Суффикс
  • Чередование звуков в морфемах
  • Правописание чередующихся гласных в корнях слов
  • Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение)
  • Основные способы образования слов в русском языке
  • Правописание сложных существительных
  • Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращённые слова
  • Буквы о и е после шипящих в суффиксах существительных
  • Правописание н и нн в существительных
  • Понятие об этимологии
  • Морфемный и словообразовательный анализ слов
  • Правописание корней с чередованием а//о: гар-гор, зар-зор
  • Правописание корня кас — кос с чередованием а//о
  • Правописание корней с чередованием а//о: лаг-лож, раст-ращ-рос
  • Правописание приставок ПРЕ/ПРИ
  • Правописание приставок на з-с
  • Правописание ы-и после ц
  • Правописание приставок пре- и при-
Синтаксис и пунктуация
  • Синтаксис и пунктуация
Морфология: общие понятия
  • Морфология как раздел лингвистики. Части речи в русском языке
  • Части речи в русском языке. Части речи и члены предложения
Имя существительное
  • Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные
  • Особенности словообразования имен существительных
  • Правописание суффиксов существительных
  • Слитное и раздельное написание не с существительными
  • Морфологический разбор имени существительного
  • Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами
Имя прилагательное
  • Имя прилагательное как часть речи
  • Степени сравнения имен прилагательных
  • Полные и краткие прилагательные
  • Разряды имен прилагательных по значению
  • Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные
  • Разряды имён прилагательных по значению. Относительные прилагательные
  • Разряды имён прилагательных по значению. Притяжательные прилагательные
  • Степени сравнения качественных имен прилагательных. Сравнительная степень сравнения качественных имен прилагательных
  • Степени сравнения качественных имен прилагательных. Превосходная степень
  • Правописание н и нн в прилагательных
  • Морфологический анализ имен прилагательных
  • Правописание н и нн в именах прилагательных
  • Правописание суффиксов к и ск имен прилагательных
  • Правописание о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных
  • Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных
Имя числительное
  • Имя числительное как часть речи
  • Простые, сложные и составные числительные
  • Количественные и порядковые числительные
  • Разряды количественных числительных
  • Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение имени числительного
  • Числительные, обозначающие целые числа
  • Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные
  • Склонение количественных числительных
  • Разряды имен числительных по значению. Количественные числительные
  • Правописание мягкого знака в числительных
  • Склонение количественных имен числительных
  • Собирательные числительные
  • Дробные числительные
  • Разряды количественных числительных (целые, дробные, собирательные)
  • Дробные числительные, их склонение, правописание
  • Порядковые числительные
  • Склонение порядковых числительных
  • Правописание порядковых числительных
  • Числительные в речи
  • Морфологический анализ имен числительных
Местоимение
  • Местоимение как часть речи
  • Личные местоимения
  • Возвратное местоимение себя
  • Вопросительные местоимения
  • Относительные местоимения
  • Неопределенные местоимения
  • Отрицательные местоимения
  • Притяжательные местоимения
  • Указательные местоимения
  • Определительные местоимения
  • Склонение местоимений
  • Морфологический анализ местоимени
  • Местоимения в речи
Глагол
  • Глагол как часть речи
  • Глагол как часть речи (обобщение изученного в 5 классе)
  • Вид глагола
  • Словообразование глаголов
  • Наклонение глагола
  • Изъявительное наклонение
  • Переходные и непереходные глаголы
  • Возвратные глаголы
  • Разноспрягаемые глаголы
  • Безличные глаголы
  • Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении
  • Морфологический разбор глагола
  • Наклонение глагола. Изъявительное наклонение
  • Условное наклонение
  • Условное наклонение глагола
  • Повелительное наклонение
  • Повелительное наклонение глагола
  • Употребление наклонений в речи
  • Употребление наклонений
  • Безличные предложения
  • Правописание гласных в суффиксах глаголов
  • Морфологический анализ глагола
Повторение и обобщение
  • Повторение. Фонетика. Графика. Орфоэпия
  • Повторение. Лексикология. Фразеология
  • Повторение. Морфемика. Словообразование
  • Повторение. Морфология

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.