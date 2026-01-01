Диагностика по русскому языку за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 752 задания · примерно 1128 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (159 тем, 752 заданий · примерно 1128 мин).
Введение в русский язык как государственный и межнациональный
- Русский язык — государственный язык Российской Федерации
- Русский язык — язык межнационального общения
- Понятие о литературном языке
Повторение курса 5 класса
- Повторение. Смысловой, речеведческий, языковой анализ текста (повторение изученного в 5 классе)
Типы речи и виды высказывания
- Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-описание
- Диалог. Этикетный диалог
- Монолог-рассуждение
- Диалог. Диалог-расспрос
- Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями
- Монолог и диалог. Практикум
- Функционально-смысловые типы речи (повторение)
Текст: структура, анализ, переработка
- Текст. Смысловая и композиционная цельность текста
- Информационная переработка текста. Главная и второстепенная информация
- Способы связи предложений в тексте
- План текста. Простой и сложный план
- Изложение. Подробное изложение текста
- Изложение. Сжатое изложение текста
- Сжатое изложение. Смысловой анализ текста
Описание как тип речи
- Описание предмета. Признаки предмета
- Описание предмета. Сбор материала
- Сочинение-описание предмета (обучающее)
- Сочинение-описание природы и местности
- Описание помещения (интерьера). Сбор материала
- Сочинение-описание помещения
- Описание действий. Теория
- Описание действий. Сбор материала
- Сочинение-описание действий
Повествование и рассуждение
- Повествование. Последовательность событий
- Повествование. Сбор материала
- Рассуждение. Структура рассуждения
- Рассуждение. Сбор материала
Функциональные стили речи
- Официально-деловой стиль и его жанры
- Заявление как жанр официально-делового стиля
- Объяснительная записка как жанр официально-делового стиля
- Научный стиль и его жанры
- Учебно-научный текст. Термины
Лексикология
- Лексикология как раздел лингвистики
- Слово и его лексическое значение
- Толковый словарь
- Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов
- Лексические средства выразительности
- Метафора, метонимия, синекдоха
- Эпитет, сравнение, олицетворение
- Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения
- Исконно русские слова
- Заимствованные слова
- Старославянизмы
- Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного словоупотребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы
- Общеупотребительные слова. Диалектизмы
- Профессионализмы
- Жаргонизмы
- Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая лексика
- Синонимы. Антонимы. Омонимы
- Лексический анализ слова
Фразеология
- Фразеологизмы. Их признаки и значение
- Фразеологизмы. Источники фразеологизмов
Морфемика и словообразование
- Морфемика и словообразование как разделы лингвистики
- Основа слова. Окончание
- Корень слова. Приставка. Суффикс
- Чередование звуков в морфемах
- Правописание чередующихся гласных в корнях слов
- Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение)
- Основные способы образования слов в русском языке
- Правописание сложных существительных
- Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращённые слова
- Буквы о и е после шипящих в суффиксах существительных
- Правописание н и нн в существительных
- Понятие об этимологии
- Морфемный и словообразовательный анализ слов
- Правописание корней с чередованием а//о: гар-гор, зар-зор
- Правописание корня кас — кос с чередованием а//о
- Правописание корней с чередованием а//о: лаг-лож, раст-ращ-рос
- Правописание приставок ПРЕ/ПРИ
- Правописание приставок на з-с
- Правописание ы-и после ц
- Правописание приставок пре- и при-
Синтаксис и пунктуация
- Синтаксис и пунктуация
Морфология: общие понятия
- Морфология как раздел лингвистики. Части речи в русском языке
- Части речи в русском языке. Части речи и члены предложения
Имя существительное
- Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные
- Особенности словообразования имен существительных
- Правописание суффиксов существительных
- Слитное и раздельное написание не с существительными
- Морфологический разбор имени существительного
- Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами
Имя прилагательное
- Имя прилагательное как часть речи
- Степени сравнения имен прилагательных
- Полные и краткие прилагательные
- Разряды имен прилагательных по значению
- Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные
- Разряды имён прилагательных по значению. Относительные прилагательные
- Разряды имён прилагательных по значению. Притяжательные прилагательные
- Степени сравнения качественных имен прилагательных. Сравнительная степень сравнения качественных имен прилагательных
- Степени сравнения качественных имен прилагательных. Превосходная степень
- Правописание н и нн в прилагательных
- Морфологический анализ имен прилагательных
- Правописание н и нн в именах прилагательных
- Правописание суффиксов к и ск имен прилагательных
- Правописание о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных
- Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных
Имя числительное
- Имя числительное как часть речи
- Простые, сложные и составные числительные
- Количественные и порядковые числительные
- Разряды количественных числительных
- Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение имени числительного
- Числительные, обозначающие целые числа
- Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные
- Склонение количественных числительных
- Разряды имен числительных по значению. Количественные числительные
- Правописание мягкого знака в числительных
- Склонение количественных имен числительных
- Собирательные числительные
- Дробные числительные
- Разряды количественных числительных (целые, дробные, собирательные)
- Дробные числительные, их склонение, правописание
- Порядковые числительные
- Склонение порядковых числительных
- Правописание порядковых числительных
- Числительные в речи
- Морфологический анализ имен числительных
Местоимение
- Местоимение как часть речи
- Личные местоимения
- Возвратное местоимение себя
- Вопросительные местоимения
- Относительные местоимения
- Неопределенные местоимения
- Отрицательные местоимения
- Притяжательные местоимения
- Указательные местоимения
- Определительные местоимения
- Склонение местоимений
- Морфологический анализ местоимени
- Местоимения в речи
Глагол
- Глагол как часть речи
- Глагол как часть речи (обобщение изученного в 5 классе)
- Вид глагола
- Словообразование глаголов
- Наклонение глагола
- Изъявительное наклонение
- Переходные и непереходные глаголы
- Возвратные глаголы
- Разноспрягаемые глаголы
- Безличные глаголы
- Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении
- Морфологический разбор глагола
- Наклонение глагола. Изъявительное наклонение
- Условное наклонение
- Условное наклонение глагола
- Повелительное наклонение
- Повелительное наклонение глагола
- Употребление наклонений в речи
- Употребление наклонений
- Безличные предложения
- Правописание гласных в суффиксах глаголов
- Морфологический анализ глагола
Повторение и обобщение
- Повторение. Фонетика. Графика. Орфоэпия
- Повторение. Лексикология. Фразеология
- Повторение. Морфемика. Словообразование
- Повторение. Морфология
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.