Диагностика по технологии за 6 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по технологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 6 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 238 заданий · примерно 357 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 6 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (50 тем, 238 заданий · примерно 357 мин).
Инженерия и техническое черчение
- Модели и моделирование. Инженерные профессии
- Практическая работа «Выполнение эскиза модели технического устройства»
- Машины и механизмы. Кинематические схемы
- Практическая работа «Чтение кинематических схем машин и механизмов»
- Чертеж. Геометрическое черчение
- Практическая работа «Выполнение простейших геометрических построений с помощью чертежных инструментов и приспособлений»
Компьютерная графика и проектирование
- Введение в компьютерную графику. Мир изображений
- Практическая работа «Построение блок-схемы с помощью графических объектов»
- Создание изображений в графическом редакторе
- Практическая работа «Построение фигур в графическом редакторе»
- Печатная продукция как результат компьютерной графики. Практическая работа «Создание печатной продукции в графическом редакторе»
Обработка металлов и создание металлических изделий
- Металлы и сплавы. Свойства металлов и сплавов
- Практическая работа «Свойства металлов и сплавов»
- Технологии обработки тонколистового металла
- Технологические операции: резание, гибка тонколистового металла и проволоки
- Технологии получения отверстий в заготовках из металла. Сверление
- Технологии сборки изделий из тонколистового металла и проволоки
- Контроль и оценка качества изделия из металла
- Оценка качества проектного изделия из металла
- Профессии, связанные с производством и обработкой металлов: фрезеровщик, слесарь, токарь и другие
Технология производства пищи
- Основы рационального питания: молоко и молочные продукты
- Технологии приготовления блюд из молока. Лабораторно-практическая работа «Определение качества молочных продуктов органолептическим способом»
- Технологии приготовления разных видов теста
- Профессии кондитер, хлебопек
Текстильное производство и швейное дело
- Одежда. Мода и стиль. Профессии, связанные с производством одежды: модельер одежды, закройщик, швея и другие. Практическая работа «Определение стиля в одежде»
- Уход за одеждой. Практическая работа «Уход за одеждой»
- Современные текстильные материалы. Сравнение свойств тканей. Практическая работа «Составление характеристик современных текстильных материалов»
- Выбор ткани для швейного изделия(одежды) с учетом его эксплуатации. Практическая работа «Сопоставление свойств материалов и способа эксплуатации швейного изделия
- Машинные швы. Регуляторы швейной машины. Практическая работа «Выполнение образцов двойных швов»
- Выполнение проекта «Изделие из текстильных материалов»: обоснование проекта, анализ ресурсов
- Швейные машинные работы. Раскрой проектного изделия
- Швейные машинные работы. Пошив швейного изделия
- Декоративная отделка швейных изделий
- Оценка качества проектного швейного изделия
Робототехника и конструирование
- Мобильная робототехника. Транспортные роботы
- Практическая работа «Характеристика транспортного робота»
- Простые модели роботов с элементами управления
- Практическая работа «Конструирование робота. Программирование поворотов робота»
- Роботы на колёсном ходу
- Практическая работа «Сборка робота и программирование нескольких светодиодов»
- Датчики расстояния, назначение и функции
- Практическая работа «Программирование работы датчика расстояния»
- Датчики линии, назначение и функции
- Практическая работа «Программирование работы датчика линии»
- Программирование моделей роботов в компьютерно-управляемой среде
- Практическая работа «Программирование модели транспортного робота»
- Сервомотор, назначение, применение в моделях роботов
- Практическая работа «Управление несколькими сервомоторами»
- Движение модели транспортного робота
- Практическая работа «Проведение испытания, анализ разработанных программ»
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.