Проверьте знания по программе 7 класса
Алгебра
Диагностика знаний · материал за 7 класс
158 заданий · ≈ 237 мин
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Геометрия
Диагностика знаний · материал за 7 класс
117 заданий · ≈ 176 мин
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Русский язык
Диагностика знаний · материал за 7 класс
407 заданий · ≈ 611 мин
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Литература
Диагностика знаний · материал за 7 класс
307 заданий · ≈ 461 мин
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Родной язык
Диагностика знаний · материал за 7 класс
83 заданий · ≈ 125 мин
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Родная литература
Диагностика знаний · материал за 7 класс
255 заданий · ≈ 383 мин
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Английский язык
Диагностика знаний · материал за 7 класс
390 заданий · ≈ 585 мин
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Биология
Диагностика знаний · материал за 7 класс
195 заданий · ≈ 293 мин
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Физика
Диагностика знаний · материал за 7 класс
288 заданий · ≈ 432 мин
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Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 7 класс
104 заданий · ≈ 156 мин
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География
Диагностика знаний · материал за 7 класс
272 заданий · ≈ 408 мин
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ИЗО
Диагностика знаний · материал за 7 класс
155 заданий · ≈ 233 мин
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Информатика
Диагностика знаний · материал за 7 класс
141 заданий · ≈ 212 мин
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История
Диагностика знаний · материал за 7 класс
309 заданий · ≈ 464 мин
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Музыка
Диагностика знаний · материал за 7 класс
151 заданий · ≈ 227 мин
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Статистика
Диагностика знаний · материал за 7 класс
88 заданий · ≈ 132 мин
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Технология
Диагностика знаний · материал за 7 класс
247 заданий · ≈ 371 мин
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