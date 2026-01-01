Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Проверьте знания по программе 7 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Алгебра

Диагностика знаний · материал за 7 класс

158 заданий · ≈ 237 мин

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Геометрия

Диагностика знаний · материал за 7 класс

117 заданий · ≈ 176 мин

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Русский язык

Диагностика знаний · материал за 7 класс

407 заданий · ≈ 611 мин

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Литература

Диагностика знаний · материал за 7 класс

307 заданий · ≈ 461 мин

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Родной язык

Диагностика знаний · материал за 7 класс

83 заданий · ≈ 125 мин

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Родная литература

Диагностика знаний · материал за 7 класс

255 заданий · ≈ 383 мин

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Английский язык

Диагностика знаний · материал за 7 класс

390 заданий · ≈ 585 мин

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Биология

Диагностика знаний · материал за 7 класс

195 заданий · ≈ 293 мин

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Физика

Диагностика знаний · материал за 7 класс

288 заданий · ≈ 432 мин

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Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 7 класс

104 заданий · ≈ 156 мин

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География

Диагностика знаний · материал за 7 класс

272 заданий · ≈ 408 мин

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ИЗО

Диагностика знаний · материал за 7 класс

155 заданий · ≈ 233 мин

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Информатика

Диагностика знаний · материал за 7 класс

141 заданий · ≈ 212 мин

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История

Диагностика знаний · материал за 7 класс

309 заданий · ≈ 464 мин

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Музыка

Диагностика знаний · материал за 7 класс

151 заданий · ≈ 227 мин

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Статистика

Диагностика знаний · материал за 7 класс

88 заданий · ≈ 132 мин

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Технология

Диагностика знаний · материал за 7 класс

247 заданий · ≈ 371 мин

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