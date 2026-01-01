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Диагностика по алгебре за 7 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по алгебре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 158 заданий · примерно 237 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (33 тем, 158 заданий · примерно 237 мин).
Рациональные числа
  • Понятие рационального числа
  • Арифметические действия с рациональными числам
  • Сравнение, упорядочивание рациональных чисел
Дроби и проценты
  • Решение основных задач на дроби, проценты из реальной практики
Делимость и разложение чисел
  • Признаки делимости, разложения на множители натуральных чисел
Степени и свойства степеней
  • Степень с натуральным показателем
  • Свойства степени с натуральным показателем
Алгебраические выражения
  • Буквенные выражения
  • Формулы
  • Переменные. Допустимые значения переменных
  • Преобразование буквенных выражений, раскрытие скобок и приведение подобных слагаемы
  • Многочлены
  • Сложение, вычитание, умножение многочленов
  • Формулы сокращённого умножения
  • Разложение многочленов на множители
Функциональные зависимости
  • Реальные зависимости. Прямая и обратная пропорциональности
Уравнения и системы уравнений
  • Уравнение, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений
  • Линейное уравнение с одной переменной, решение линейных уравнений
  • Решение задач с помощью уравнений
  • Линейное уравнение с двумя переменными и его график
  • Система двух линейных уравнений с двумя переменными
  • Решение систем уравнений
Координаты и графики
  • Координата точки на прямой
  • Числовые промежутки
  • Расстояние между двумя точками координатной прямой
  • Прямоугольная система координат на плоскости
  • Примеры графиков, заданных формулами
  • Чтение графиков реальных зависимостей
  • Понятие функции
  • Свойства функций
  • Линейная функция
  • Построение графика линейной функции
  • График функции y =|х|

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.