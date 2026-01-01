Диагностика по алгебре за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по алгебре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 158 заданий · примерно 237 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (33 тем, 158 заданий · примерно 237 мин).
Рациональные числа
- Понятие рационального числа
- Арифметические действия с рациональными числам
- Сравнение, упорядочивание рациональных чисел
Дроби и проценты
- Решение основных задач на дроби, проценты из реальной практики
Делимость и разложение чисел
- Признаки делимости, разложения на множители натуральных чисел
Степени и свойства степеней
- Степень с натуральным показателем
- Свойства степени с натуральным показателем
Алгебраические выражения
- Буквенные выражения
- Формулы
- Переменные. Допустимые значения переменных
- Преобразование буквенных выражений, раскрытие скобок и приведение подобных слагаемы
- Многочлены
- Сложение, вычитание, умножение многочленов
- Формулы сокращённого умножения
- Разложение многочленов на множители
Функциональные зависимости
- Реальные зависимости. Прямая и обратная пропорциональности
Уравнения и системы уравнений
- Уравнение, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений
- Линейное уравнение с одной переменной, решение линейных уравнений
- Решение задач с помощью уравнений
- Линейное уравнение с двумя переменными и его график
- Система двух линейных уравнений с двумя переменными
- Решение систем уравнений
Координаты и графики
- Координата точки на прямой
- Числовые промежутки
- Расстояние между двумя точками координатной прямой
- Прямоугольная система координат на плоскости
- Примеры графиков, заданных формулами
- Чтение графиков реальных зависимостей
- Понятие функции
- Свойства функций
- Линейная функция
- Построение графика линейной функции
- График функции y =|х|
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.