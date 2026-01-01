Диагностика по английскому языку за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 390 заданий · примерно 585 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (80 тем, 390 заданий · примерно 585 мин).
Семья и друзья
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (общение с друзьями)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (проводим время вместе)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (делимся новостями)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (обязанности по дому)
- Семейные праздники. (подарки)
Литературный персонаж
- Внешность и характер человека (литературного персонажа). (описание внешности)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа). (черты характера)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа). (описание литературного персонажа)
Хобби подростков
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (свободное время)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (популярные увлечения)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (любимые занятия)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (хобби членов моей семьи, моих друзей)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (современные хобби)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (интернет и современный подросток)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (современные электронные устройства)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (компьютер)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (фильмы и сериалы)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (музыка)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (поход в кино)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (спорт)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (кружки и клубы по интересам)
Здоровый образ жизни
- Здоровый образ жизни (режим труда и отдыха)
- Здоровый образ жизни (справляемся со стрессом)
- Здоровый образ жизни (фитнес, спорт)
- Здоровый образ жизни (сбалансированное питание)
- Здоровый образ жизни (здоровое питание)
Покупки
- Покупки (одежда, обувь)
- Покупки (продукты питания)
- Покупки (подарки)
- Покупки (поход по магазинам)
- Покупки (ответственное потребление)
Школьная жизнь
- Школа, школьная жизнь (школьные клубы и внеурочные занятия)
- Школа, школьная жизнь (современное обучение)
- Школа, школьная жизнь (школьные активности)
- Школа, школьная жизнь (переписка с зарубежными сверстниками)
- Школа, школьная жизнь (посещение библиотеки)
- Школа, школьная жизнь (школьный журнал)
Каникулы и путешествия
- Каникулы в различное время года (поездка в летний лагерь)
- Каникулы в различное время года (активности в летнем лагере)
- Путешествия по России и зарубежным странам
- Путешествия по России и зарубежным странам (открытка с отдыха)
- Каникулы в различное время года (парки развлечений)
- Каникулы в различное время года (тематический парк)
- Каникулы в различное время года (поездка в образовательный лагерь)
- Каникулы в различное время года (правила безопасности на отдыхе)
Экология и природа
- Природа (загрязнение окружающей среды)
- Природа (важные проблемы экологии)
- Природа (заботимся об окружающей среде)
- Природа: дикие и домашние животные (в зоопарке и заповеднике)
- Природа: дикие и домашние животные (национальные парки)
- Природа (помощь окружающей среде)
- Природа (флора и фауна)
Город и село
- Жизнь в городе и сельской местности (особенности)
- Жизнь в городе и сельской местности (плюсы и минусы)
- Жизнь в городе и сельской местности (проблемы безопасности)
- Жизнь в городе и сельской местности (правила безопасности)
- Жизнь в городе и сельской местности (городской транспорт)
- Жизнь в городе и сельской местности (настоящее и будущее)
- Описание родного города (села). (приводим наш район в порядок)
СМИ
- Средства массовой информации (новостные ресурсы)
- Средства массовой информации (газеты)
- Средства массовой информации (журналы)
- Средства массовой информации (телевидение)
- Средства массовой информации (радио)
- Средства массовой информации (интернет)
География и культура стран
- Страна (страны) изучаемого языка (географическое положение, столицы, население)
- Родная страна (географическое положение, столицы, население)
- Страна (страны) изучаемого языка (традиции, обычаи)
- Родная страна (традиции, обычаи)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (страницы истории)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (языковые особенности)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (достопримечательности)
Выдающиеся личности
- Выдающиеся люди страны (стран) изучаемого языка. (писатели)
- Выдающиеся люди страны (стран) изучаемого языка (писатели, известные произведения)
- Выдающиеся люди страны (стран) изучаемого языка (поэты)
- Выдающиеся люди страны (стран) изучаемого языка (учёные)
- Выдающиеся люди страны (стран) изучаемого языка (спортсмены, актёры)
- Выдающиеся люди родной страны (спортсмены, актёры)
- Выдающиеся люди родной страны (писатели, поэты)
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.