Диагностика по биологии за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 195 заданий · примерно 293 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (40 тем, 195 заданий · примерно 293 мин).
Основы биологии
- Многообразие организмов и их классификация
- Отличия растительной и животной клеток.
- Бактерии - доядерные организмы. Общая характеристика бактерий.
- Отличия клеток прокариот и эукариот.
Водоросли
- Низшие растения. Общая характеристика водорослей.
- Низшие растения. Зеленые водоросли
- Низшие растения. Бурые и красные водоросли
- Значение водорослей в природе и жизни человека
Мхи и папоротникообразные
- Высшие споровые растения
- Общая характеристика и строение мхов.
- Цикл развития мхов.
- Роль мхов в природе и деятельности человека
- Общая характеристика папоротникообразных
- Размножение и цикл развития папоротникообразных
- Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников.
- Значение папоротникообразных в природе и жизни человека
Голосеменные растения
- Отдел Голосеменные. Общая характеристика и классификация.
- Общая характеристика хвойных растений.
- Значение хвойных растений в природе и жизни человека
Покрытосеменные растения
- Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных растений.
- Классификация и цикл развития покрытосеменных растений
- Семейства класса двудольные.
- Семейства класса двудольные
- Сравнение классов Однодольные и Двудольные.
- Характерные признаки семейств класса однодольные.
- Культурные представители семейств покрытосеменных, их использование человеком
История эволюции растений
- Эволюционное развитие растительного мира на Земле
- Этапы развития наземных растений основных систематических групп
Экология растений
- Растения и среда обитания. Экологические факторы
- Растительные сообщества
- Структура растительного сообщества
Использование растений человеком
- Культурные растения и их происхождение. Культурные растения сельскохозяйственных угодий
- Растения города. Декоративное цветоводство
Охрана природы
- Охрана растительного мира
Грибы и лишайники
- Грибы. Общая характеристика
- Шляпочные грибы.
- Плесневые и дрожжи.
- Грибы -паразиты растений, животных и человека
- Фитофтора и спорынья – паразиты растений.
- Лишайники - комплексные организмы.
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.