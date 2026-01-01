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Диагностика по биологии за 7 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 195 заданий · примерно 293 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (40 тем, 195 заданий · примерно 293 мин).
Основы биологии
  • Многообразие организмов и их классификация
  • Отличия растительной и животной клеток.
  • Бактерии - доядерные организмы. Общая характеристика бактерий.
  • Отличия клеток прокариот и эукариот.
Водоросли
  • Низшие растения. Общая характеристика водорослей.
  • Низшие растения. Зеленые водоросли
  • Низшие растения. Бурые и красные водоросли
  • Значение водорослей в природе и жизни человека
Мхи и папоротникообразные
  • Высшие споровые растения
  • Общая характеристика и строение мхов.
  • Цикл развития мхов.
  • Роль мхов в природе и деятельности человека
  • Общая характеристика папоротникообразных
  • Размножение и цикл развития папоротникообразных
  • Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников.
  • Значение папоротникообразных в природе и жизни человека
Голосеменные растения
  • Отдел Голосеменные. Общая характеристика и классификация.
  • Общая характеристика хвойных растений.
  • Значение хвойных растений в природе и жизни человека
Покрытосеменные растения
  • Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных растений.
  • Классификация и цикл развития покрытосеменных растений
  • Семейства класса двудольные.
  • Семейства класса двудольные
  • Сравнение классов Однодольные и Двудольные.
  • Характерные признаки семейств класса однодольные.
  • Культурные представители семейств покрытосеменных, их использование человеком
История эволюции растений
  • Эволюционное развитие растительного мира на Земле
  • Этапы развития наземных растений основных систематических групп
Экология растений
  • Растения и среда обитания. Экологические факторы
  • Растительные сообщества
  • Структура растительного сообщества
Использование растений человеком
  • Культурные растения и их происхождение. Культурные растения сельскохозяйственных угодий
  • Растения города. Декоративное цветоводство
Охрана природы
  • Охрана растительного мира
Грибы и лишайники
  • Грибы. Общая характеристика
  • Шляпочные грибы.
  • Плесневые и дрожжи.
  • Грибы -паразиты растений, животных и человека
  • Фитофтора и спорынья – паразиты растений.
  • Лишайники - комплексные организмы.

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.