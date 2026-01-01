Диагностика по физической культуре за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 104 задания · примерно 156 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (21 тем, 104 заданий · примерно 156 мин).
Легкая атлетика
- Высокий старт
- Гладкий бег
- Переменный бег
- Прыжок в длину с разбега
- Метание мяча на дальность
- Спринтерский бег
- Прыжок вверх
Развитие физических качеств
- Развитие выносливости
- Развитие силовой выносливости
- Развитие силовых и координационных способностей
- Развитие скоростной выносливости
- Развитие скоростно-силовых способностей
- Развитие скоростных способностей
- Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон
Кроссовая подготовка и преодоление препятствий
- Кроссовая подготовка
- Преодоление препятствий
Первая помощь и здоровье
- Правила оказания первой помощи при обморожениях, тепловом и солнечном ударах
- Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита
Командные игры
- Финальное усилие — Эстафетный бег
- Баскетбол
- Волейбол
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.