Диагностика по физике за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 288 заданий · примерно 432 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (60 тем, 288 заданий · примерно 432 мин).
Введение в физику как науку
- Физика — наука о природе. Явления природы. Физические явления
- Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые явления
- Физические величины и их измерение
- Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный метод познания. Описание физических явлений с помощью моделей
Строение и свойства вещества
- Строение вещества. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества
- Движение частиц вещества
- Урок-исследование «Опыты по наблюдению теплового расширения газов»
- Агрегатные состояния вещества
- Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды
Механическое движение и его характеристики
- Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение
- Скорость. Единицы скорости
- Расчет пути и времени движения
Масса, плотность, инерция и взаимодействие тел
- Инерция. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел
- Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности
- Лабораторная работа «Определение плотности твёрдого тела»
- Решение задач по теме "Плотность вещества"
Силы и их проявления
- Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости. Закон Гука
- Лабораторная работа «Изучение зависимости растяжения (деформации) пружины от приложенной силы»
- Явление тяготения. Сила тяжести
- Связь между силой тяжести и массой тела. Вес тела. Решение задач по теме "Сила тяжести"
- Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет
- Измерение сил. Динамометр
- Вес тела. Невесомость
- Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике
- Лабораторная работа «Изучение зависимости силы трения скольжения от силы давления и характера соприкасающихся поверхностей»
Сложение сил и решение задач по динамике
- Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил
- Решение задач по теме "Равнодействующая сил"
- Решение задач на определение равнодействующей силы
- Решение задач по темам: «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил»
- Контрольная работа по темам: «Механическое движение», «Масса, плотность», «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы»
Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
- Давление. Способы уменьшения и увеличения давления
- Давление газа. Зависимость давления газа от объёма, температуры
- Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля
- Давление в жидкости и газе, вызванное действием силы тяжести
- Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля»
- Сообщающиеся сосуды
- Гидравлический пресс
- Манометры. Поршневой жидкостный насос
Атмосферное давление и его измерение
- Атмосфера Земли. Причины существования воздушной оболочки Земли. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря
- Вес воздуха. Атмосферное давление
- Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли
- Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря
- Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах
Архимедова сила и плавание тел
- Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила
- Лабораторная работа «Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость»
- Лабораторная работа по теме «Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погруженной в жидкость части тела»
- Плавание тел
- Лабораторная работа "Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности"
- Решение задач по темам: «Плавание судов. Воздухоплавание», «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
Работа, мощность, энергия и простые механизмы
- Механическая работа
- Мощность. Единицы мощности
- Урок-исследование "Расчёт мощности, развиваемой при подъёме по лестнице"
- Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге
- Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа «Исследование условий равновесия рычага»
- Решение задач по теме «Условия равновесия рычага»
- Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная работа «Измерение КПД наклонной плоскости»
- Решение задач по теме "Работа, мощность, КПД"
- Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия
- Закон сохранения механической энергии
- Урок -эксперимент по теме "Экспериментальное определение изменения кинетической и потенциальной энергии при скатывании тела по наклонной плоскости"
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.