Диагностика по географии за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по географии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 272 задания · примерно 408 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (55 тем, 272 заданий · примерно 408 мин).
Географическая оболочка и её закономерности
- Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, ритмичность и их географические следствия
- Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли.
- Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.
Геологическое строение и динамика Земли
- История Земли как планеты
- Литосферные плиты и их движение
- Сейсмические пояса Земли.
- Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования.
- Полезные ископаемые
Атмосфера и климат
- Закономерности распределения температуры воздуха
- Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле
- Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры
- Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины
- Влияние климатических условий на жизнь людей. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины
- Карты климатических поясов. Климатограмма.
Гидросфера и Мировой океан
- Мировой океан и его части
- Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат
- Соленость и карта солености поверхностных вод Мирового океана.
- Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия
- Жизнь в океане. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана.
Население Земли
- Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени
- Методы определения численности населения, переписи населения.
- Размещение и плотность населения.
- Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов мира
- Мировые и национальные религии. География мировых религий
Хозяйственная деятельность и культурно-исторические регионы
- Хозяйственная деятельность людей. Города и сельские поселения. Культурноисторические регионы мира
- Комплексные карты. Многообразие стран. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод.
Материки и океаны: общая характеристика
- Материки, океаны и части света
Региональная география Африки
- Африка. История открытия. Географическое положение
- Африка. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод. Природные комплексы.
- Африка. Население. Политическая карта. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека
- Африка. Крупнейшие по территории и численности населения страны
Региональная география Южной Америки
- Южная Америка. История открытия. Географическое положение
- Южная Америка. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод. Зональные и азональные природные комплексы
- Южная Америка. Население. Политическая карта. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека
- Южная Америка. Крупнейшие по территории и численности населения страны
Региональная география Австралии и Океании
- Австралия и Океания. История открытия. Географическое положение
- Австралия и Океания. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод. Природные комплексы.
- Австралия и Океания. Население. Политическая карта. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека
Региональная география Антарктиды
- Антарктида — уникальный материк. Освоение человеком Антарктиды. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента
Региональная география Северной Америки
- Северная Америка. История открытия и освоения
- Северная Америка. Географическое положение
- Северная Америка. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод. Зональные и азональные природные комплексы
- Северная Америка. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны
- Северная Америка. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека
Региональная география Евразии
- Евразия. История открытия и освоения
- Евразия. Географическое положение
- Евразия. Основные черты рельефа и определяющие его факторы
- Евразия. Основные черты климата.
- Евразия. Основные черты внутренних вод и определяющие их факторы
- Евразия. Зональные и азональные природные комплексы.
- Евразия. Население
- Евразия. Политическая карта
- Евразия. Крупнейшие по территории и численности населения страны
- Евразия. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека
Глобальные проблемы и международное сотрудничество
- Международное сотрудничество в охране природы. Глобальные проблемы человечества. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное насление ЮНЕСКО: природные и культурные объекты
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.