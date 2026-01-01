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Диагностика по геометрии за 7 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по геометрии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 117 заданий · примерно 176 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (25 тем, 117 заданий · примерно 176 мин).
Начала геометрии
  • Простейшие геометрические объекты
  • Многоугольник, ломаная
Углы и измерения
  • Смежные и вертикальные углы
  • Измерение линейных и угловых величин, вычисление отрезков и углов
Площади и периметры
  • Периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников
Равенство фигур и треугольников
  • Понятие о равных треугольниках и первичные представления о равных фигурах
  • Три признака равенства треугольников
  • Признаки равенства прямоугольных треугольников
  • Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе
  • Равнобедренные и равносторонние треугольники
  • Признаки и свойства равнобедренного треугольника
Неравенства и особые случаи треугольников
  • Неравенства в геометрии
  • Прямоугольный треугольник с углом в 30°
Параллельность и аксиомы
  • Параллельные прямые, их свойства
  • Пятый постулат Евклида
  • Признак параллельности прямых через равенство расстояний от точек одной прямой до второй прямой
Сумма углов и внешние углы
  • Сумма углов треугольника
  • Внешние углы треугольника
Окружности и касательные
  • Окружность, хорды и диаметр, их свойства
  • Касательная к окружности
  • Окружность, вписанная в угол
  • Понятие о ГМТ, применение в задачах
  • Биссектриса и серединный перпендикуляр как геометрические места точек
  • Окружность, описанная около треугольника
  • Окружность, вписанная в треугольник

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.