Диагностика по геометрии за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по геометрии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 117 заданий · примерно 176 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (25 тем, 117 заданий · примерно 176 мин).
Начала геометрии
- Простейшие геометрические объекты
- Многоугольник, ломаная
Углы и измерения
- Смежные и вертикальные углы
- Измерение линейных и угловых величин, вычисление отрезков и углов
Площади и периметры
- Периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников
Равенство фигур и треугольников
- Понятие о равных треугольниках и первичные представления о равных фигурах
- Три признака равенства треугольников
- Признаки равенства прямоугольных треугольников
- Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе
- Равнобедренные и равносторонние треугольники
- Признаки и свойства равнобедренного треугольника
Неравенства и особые случаи треугольников
- Неравенства в геометрии
- Прямоугольный треугольник с углом в 30°
Параллельность и аксиомы
- Параллельные прямые, их свойства
- Пятый постулат Евклида
- Признак параллельности прямых через равенство расстояний от точек одной прямой до второй прямой
Сумма углов и внешние углы
- Сумма углов треугольника
- Внешние углы треугольника
Окружности и касательные
- Окружность, хорды и диаметр, их свойства
- Касательная к окружности
- Окружность, вписанная в угол
- Понятие о ГМТ, применение в задачах
- Биссектриса и серединный перпендикуляр как геометрические места точек
- Окружность, описанная около треугольника
- Окружность, вписанная в треугольник
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.