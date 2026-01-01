Диагностика по информатике за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по информатике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 141 задание · примерно 212 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (29 тем, 141 заданий · примерно 212 мин).
Основы работы с компьютером
- Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Техника безопасности и правила работы на компьютере
- История и современные тенденции развития компьютеров
- Программное обеспечение компьютера. Правовая охрана программ и данных
Файловая система и безопасность данных
- Файлы и папки. Основные операции с файлами и папками
- Архивация данных. Использование программ архиваторов
- Компьютерные вирусы и антивирусные программы
Компьютерные сети и интернет-технологии
- Компьютерные сети. Поиск информации в сети Интернет
- Сервисы интернет-коммуникаций. Сетевой этикет. Стратегии безопасного поведения в Интернете
Теория информации и кодирование
- Информация и данные
- Информационные процессы
- Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки
- Двоичный алфавит. Преобразование любого алфавита к двоичному
- Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите
- Единицы измерения информации и скорости передачи данных
- Кодирование текстов. Равномерные и неравномерные коды
- Декодирование сообщений. Информационный объём текста
- Цифровое представление непрерывных данных
Работа с текстом и графикой
- Текстовые документы, их ввод и редактирование в текстовом процессоре
- Форматирование текстовых документов
- Параметры страницы. Списки и таблицы
- Вставка нетекстовых объектов в текстовые документы
- Интеллектуальные возможности современных систем обработки текстов
- Кодирование цвета. Оценка информационного объёма графических данных для растрового изображения
- Кодирование звука
- Векторная графика
- Графический редактор. Растровые рисунки
- Операции редактирования графических объектов
Мультимедиа и презентации
- Добавление на слайд аудиовизуальных данных, анимации и гиперссылок
- Подготовка мультимедийных презентаций
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.