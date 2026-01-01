Диагностика по истории за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по истории ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 309 заданий · примерно 464 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (63 тем, 309 заданий · примерно 464 мин).
История Раннего Нового Времени
- Понятие «Новое время»
- Предпосылки и начало Великих географических открытий
- Великие географические открытия конца XV — XVI в. и их последствия
- Социально-экономические изменения в европейском обществе в XVI-XVII вв.
- Изменения в социальной структуре общества в XVI-XVII вв.
- Причины и начало Реформации
- Распространение протестантизма в Европе. Контрреформация
- Абсолютизм и сословное представительство
- Испания под властью потомков католических королей
- Национально -освободительное движение в Нидерландах
- Франция: путь к абсолютизму
- Англия в XVI-XVII вв
- Английская революция середины XVII в.
- Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы
- Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами в XVI-XVII вв.
- Тридцатилетняя война
- Высокое Возрождение в Италии
- Мир человека в литературе раннего Нового времени
- Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира
- Османская империя в XVI-XVII вв.
- Индия, Китай, Япония в XVI-XVII вв
- Культура и искусство стран Востока в XVI —XVII вв.
- Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени
История России XVI века
- Завершение объединения русских земель. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.
- Органы государственной власти
- Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Период боярского правления
- Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в
- Внешняя политика России в XVI в
- Ливонская война: причины и характер
- Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство
- Социальная структура российского общества
- Многонациональный состав населения Русского государства
- Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере
- Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований
- Россия в конце XVI в.
История России периода Смуты и XVII века
- Накануне Смуты
- Смутное время начала XVII в.
- Царь Василий Шуйский
- Лжедмитрий II. Военная интервенция в Россию и борьба с ней
- Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине».
- Освобождение Москвы в 1612 г
- Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности
- Итоги и последствия Смутного времени
- Царствование Михаила Федоровича
- Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством
- Цартвование Алексея Михайловича
- Патриарх Никон, его конфликт с царской властью
- Царь Федор Алексеевич
- Экономическое развитие России в XVII в.
- Социальная структура российского общества в XVII в.
- Городские восстания середины XVII в. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт
- Соборное уложение 1649 г.
- Восстание Степана Разина
- Внешняя политика России в XVII в.
- Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества
- Укрепление южных рубежей. Отношения России со странами Западной Европы и Востока
- Освоение новых территорий. Народы России в XVII в.
- Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь
- Архитектура в XVI -XVII вв.
- Изобразительное искусство XVI-XVII вв.
- Летописание и начало книгопечатания XVII в
- Развитие образования и научных знаний в XVI-XVII вв.
- Наш край в XVI ‒XVII вв.
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.