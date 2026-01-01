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Диагностика по истории за 7 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по истории ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 309 заданий · примерно 464 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (63 тем, 309 заданий · примерно 464 мин).
История Раннего Нового Времени
  • Понятие «Новое время»
  • Предпосылки и начало Великих географических открытий
  • Великие географические открытия конца XV — XVI в. и их последствия
  • Социально-экономические изменения в европейском обществе в XVI-XVII вв.
  • Изменения в социальной структуре общества в XVI-XVII вв.
  • Причины и начало Реформации
  • Распространение протестантизма в Европе. Контрреформация
  • Абсолютизм и сословное представительство
  • Испания под властью потомков католических королей
  • Национально -освободительное движение в Нидерландах
  • Франция: путь к абсолютизму
  • Англия в XVI-XVII вв
  • Английская революция середины XVII в.
  • Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы
  • Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами в XVI-XVII вв.
  • Тридцатилетняя война
  • Высокое Возрождение в Италии
  • Мир человека в литературе раннего Нового времени
  • Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира
  • Османская империя в XVI-XVII вв.
  • Индия, Китай, Япония в XVI-XVII вв
  • Культура и искусство стран Востока в XVI —XVII вв.
  • Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени
История России XVI века
  • Завершение объединения русских земель. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.
  • Органы государственной власти
  • Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Период боярского правления
  • Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в
  • Внешняя политика России в XVI в
  • Ливонская война: причины и характер
  • Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство
  • Социальная структура российского общества
  • Многонациональный состав населения Русского государства
  • Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере
  • Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований
  • Россия в конце XVI в.
История России периода Смуты и XVII века
  • Накануне Смуты
  • Смутное время начала XVII в.
  • Царь Василий Шуйский
  • Лжедмитрий II. Военная интервенция в Россию и борьба с ней
  • Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине».
  • Освобождение Москвы в 1612 г
  • Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности
  • Итоги и последствия Смутного времени
  • Царствование Михаила Федоровича
  • Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством
  • Цартвование Алексея Михайловича
  • Патриарх Никон, его конфликт с царской властью
  • Царь Федор Алексеевич
  • Экономическое развитие России в XVII в.
  • Социальная структура российского общества в XVII в.
  • Городские восстания середины XVII в. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт
  • Соборное уложение 1649 г.
  • Восстание Степана Разина
  • Внешняя политика России в XVII в.
  • Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества
  • Укрепление южных рубежей. Отношения России со странами Западной Европы и Востока
  • Освоение новых территорий. Народы России в XVII в.
  • Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь
  • Архитектура в XVI -XVII вв.
  • Изобразительное искусство XVI-XVII вв.
  • Летописание и начало книгопечатания XVII в
  • Развитие образования и научных знаний в XVI-XVII вв.
  • Наш край в XVI ‒XVII вв.

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.