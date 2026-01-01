Диагностика по ИЗО за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ИЗО ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 155 заданий · примерно 233 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 155 заданий · примерно 233 мин).
Теория и основы художественного проектирования
- Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художественный язык конструктивных искусств. Художественно-материальная природа архитектуры и дизайна
- Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. Гармония и контраст. Симметрия и динамическое равновесие
Плоскостная композиция и её выразительные средства
- Движение и статика во фронтальной плоскостной композиции
- Роль линии в организации пространства плоскостной композиции
- Цвет – элемент композиционного творчества. Роль цвета в организации композиционного пространства
- Выразительность свободных форм в плоскостной композиции
Графический дизайн и шрифтовые композиции
- Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Шрифтовая композиция
- Искусство плаката. Изображение и текст
- Дизайн книги и журнала. Композиционное и стилистическое построение элементов книги: обложка, форзац, титульный лист, развороты
- Многообразие форм и видов графического дизайна. Компьютерная графика и современные технологии в полиграфии
Макеты и чертежи в проектировании
- От плоскостного изображения к объемному макету. Чертеж и макет как формы воплощения замысла архитектора и дизайнера
- Объем и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете
- Конструкция: целое и его части. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля
- Важнейшие архитектурные элементы здания. Анализ структурных элементов здания
Функциональность и эстетика в дизайне вещей и зданий
- Единство функционального и эстетического в дизайне. Вещь как художественно-материальный образ времени
- Дизайн – искусство формообразования. Взаимосвязь формы и материала в дизайн-проектировании
- Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в образе здания и образе вещи
История архитектуры и градостроительства
- Город сквозь времена и страны. Образ материальной культуры прошлого. Смена стилей как эволюция образа жизни
- Русское зодчество и великие русские архитекторы
- Пути развития современной архитектуры и дизайна. Город как архитектурный образ истории народа
Организация городской среды и ландшафта
- Городская среда- живое пространство города. Город, микрорайон, улица
- Дизайн городской среды. Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды жизнедеятельности людей
- Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтной среды в городском и природном пространстве
- Градостроительство и проектирование архитектурного образа города. Архитектурное проектирование будущего
Проектирование жилых помещений и частных домов
- Частный дом. Функционально-архитектурная планировка жилища
- Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Особенности жилища современного человека
- Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. Организация пространства жилой среды как отражение индивидуальности человека, его образа жизни
Ландшафтный дизайн и организация садов
- Ландшафтный дизайн. Проектирование назначения и стиля садового участка
Одежда и костюм в контексте дизайна
- Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Символизм в костюме. Мода и стиль
- Дизайн современной одежды. Функциональное назначение одежды для разных видов деятельности. Материал и форма в костюме
- Костюм как образ человека и отражение его индивидуальности. Особенности молодежной моды. Этикет и стиль в одежде
Образ человека и визуализация внешности
- Грим и причёска в практике дизайна. Визажистика и искусство грима
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.