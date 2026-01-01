Диагностика по литературе за 7 класс
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Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
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В тесте 307 заданий · примерно 461 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (64 тем, 307 заданий · примерно 461 мин).
Вводные и резервные уроки
- Резервный урок. Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейнонравственная проблема литературы
- Резервный урок. Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Образ Тараса Бульбы в повести
- Резервный урок. Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Авторская позиция и способы ее выражения в повести. Художественное мастерство Н. В. Гоголя в изображении героев и природы
- Резервный урок. В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики». Авторская позиция в произведении. Художественное мастерство автора
- Резервный урок. История Америки в произведениях Ф. Купера
Древнерусская литература
- Древнерусские повести. (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении). Темы и проблемы произведения
А.С. Пушкин: лирика
- А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и другие. Тематика и проблематика лирических произведений
- А.С. Пушкин. Стихотворения «Во глубине сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» и другие. Особенности мировоззрения поэта и их отражение в творчестве, средства выразительности
А.С. Пушкин: проза
- А.С. Пушкин. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и другие). Особенности конфликта и композиции повести. Система персонажей. Образ «маленького человека» в повести. Мотив «блудного сына» в повести «Станционный смотритель»
А.С. Пушкин: поэма «Полтава»
- А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). Историческая основа поэмы. Сюжет, проблематика произведения.
- А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). Сопоставление образов Петра I и Карла XII. Способы выражения авторской позиции в поэме
- Развитие речи. А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). Подготовка к домашнему сочинению по поэме «Полтава»
М.Ю. Лермонтов: лирика
- М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие. Тема одиночества в лирике поэта
- М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Проблема гармонии человека и природы. Средства выразительности в художественном произведении
М.Ю. Лермонтов: поэма «Калашников»
- М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Историческая основа произведения. Тема, идея, сюжет, композиция
- М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Система образов. Художественные особенности языка произведения и фольклорная традиция
- Развитие речи. М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Подготовка к домашнему сочинению по произведению
Н.В. Гоголь: «Тарас Бульба»
- Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Тематика и проблематика произведения
- Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Сюжет и композиция повести. Роль пейзажных зарисовок в повествовании
- Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Система персонажей. Сопоставление Остапа и Андрия
- Развитие речи. Развернутый ответ на проблемный вопрос по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»
И.С. Тургенев: проза
- И.С. Тургенев. Цикл «Записки охотника» в историческом контексте. Рассказ «Бирюк». Образы повествователя и героев произведения
- И.С. Тургенев. Рассказ «Хорь и Калиныч». Сопоставление героев. Авторская позиция в рассказе
- И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе например, «Русский язык», «Воробей» и другие. Особенности жанра, тематика и проблематика произведений, средства выразительности
Л.Н. Толстой: «После бала»
- Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала»: тематика, проблематика произведения
- Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: сюжет и композиция
- Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала»: система образов
Н.А. Некрасов: социально-критическая поэзия
- Н.А. Некрасов. Стихотворение «Размышления у парадного подъезда» Идейно - художествннное своеобразие
- Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Идейно-художественное своеобразие
Поэзия второй половины XIX века
- Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», «Весенние воды» . А.А. Фет. «Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта...»
М.Е. Салтыков-Щедрин: сатирические сказки
- М.Е. Салтыков -Щедрин. Идейно -художественное своеобразие сказок писателя. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» «Премудрый пискарь»
- М.Е. Салтыков -Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» «Премудрый пискарь» : тематика, проблематика, сюжет. Особенности сатиры М.Е. Салтыкова -Щедрина
Историческая проза (отечественная)
- Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему. Идейно-художественное своеобразие произведений А.К. Толстого о русской старине
Историческая проза (зарубежная)
- Историческая основа произведений Р. Сабатини, романтика морских приключений в эпоху географических открытий
А.П. Чехов: проза
- А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник». Тематика, проблематика произведений. Художественное мастерство писателя
М. Горький: ранние рассказы
- М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. Идейно-художественное своеобразие ранних рассказов писателя
- М. Горький. Сюжет, система персонажей одного из ранних рассказов писателя
Сатира конца XIX — начала XX века
- Объекты сатиры в произведениях писателей конца XIX — начала XX века. (не менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. Понятие сатиры.
- Тематика, проблематика сатирических произведений, средства выразительности в них
- Развитие речи. Сочинение - рассуждение «Нужны ли сатирические прозведения?» (по изученным сатирическим произведениям отечественной и зарубежной литературы)
А.С. Грин: фантастическая проза
- А.С. Грин. Особенности мировоззрения писателя. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа»
- А.С. Грин. Идейно - художественное своеобразие произведений. Система образов
Отечественная поэзия первой половины XX века
- Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и других. Художественное своеобразие произведений, средства выразительности
В.В. Маяковский: лирика
- В.В. Маяковский. Стихотворения. (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. Тематика, проблематика, композиция стихотворения
- В.В. Маяковский. Стихотворения. (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. Система образов стихотворения. Лирический герой. Средства выразительности
М.А. Шолохов: «Донские рассказы»
- М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и другие. Тематика, проблематика, сюжет, система персонажей, гуманистический пафос произведения
А.П. Платонов: проза
- А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и другие. Идейно - художественное своеобразие произведения. Особенности языка произведений А.П. Платонова
В.М. Шукшин: проза
- В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и другие. Тематика, проблематика, сюжет произведения
- В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и другие. Характеры героев, система образов произведения
Современная отечественная поэзия (XX–XXI вв.)
- Стихотворения отечественных поэтов XX — XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух поэтов): например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и других. Тематика, проблематика стихотворений
- Стихотворения отечественных поэтов XX — XXI веков. Лирический герой стихотворений. Средства выразительности в художественных произведениях
- Развитие речи. Интерпретация стихотворения отечественных поэтов XX —XXI веков
Современная отечественная проза (вторая половина XX — начало XXI вв.)
- Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века. (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и других.
- Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века. Тематика, проблематика, сюжет, система образов одного из рассказов
- Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века. Идейно-художественное своеобразие одного из рассказов
- Внеклассное чтение по произведениям отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века
М. де Сервантес: «Дон Кихот»
- М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). Жанр, тематика, проблематика, сюжет романа
- М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»(главы). Система образов. Дон Кихот как один из «вечных» образов в мировой литературе
Зарубежная новеллистика
- Зарубежная новеллистика. Жанр новеллы в литературе, его особенности. П. Мериме. «Маттео Фальконе». Идейно-художественное своеобразие новеллы
- Зарубежная новеллистика. О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» (одно из произведений по выбору). Жанр, тема, идея, проблематика, сюжет новеллы. Система персонажей. Роль художественной детали в произведении
- Внеклассное чтение. Зарубежная новеллистика
А. де Сент-Экзюпери: «Маленький принц»
- А. де Сент Экзюпери. Повесть -сказка «Маленький принц». Жанр, тематика, проблематика, сюжет произведения
- А. де Сент Экзюпери. Повесть -сказка «Маленький принц». Система образов. Образ Маленького принца. Взаимоотношения главного героя с другими персонажами
- А. де Сент Экзюпери. Повесть -сказка «Маленький принц». Образ рассказчика. Нравственные уроки «Маленького принца»
Частые вопросы
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Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
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