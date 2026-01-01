Диагностика по музыке за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по музыке ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 151 задание · примерно 227 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 151 заданий · примерно 227 мин).
Русская музыкальная культура
- Музыкальное путешествие: моя Россия
- Семейный фольклор
- Музыкальный народный календарь
- Календарные народные песни
Жанры музыкального театра
- В музыкальном театре. Балет
- Балеты
- В музыкальном театре
Композиторы и музыкальные стили
- «Я русский композитор, и... это русская музыка»
Формы камерной музыки
- Вокальные циклы
- Камерная музыка
- Прелюдия
- Соната
Музыка сцены и жанра
- Этюды
- Концерт
- Инструментальная музыка
- Транскрипция
Народное творчество и традиционная музыка
- По странам и континентам
- Традиционная музыка народов Европы
Драматургия и развитие музыкальных форм
- Музыкальная драматургия-развитие музыки
- Героические образы в музыке, литературе, изобразительном искусстве
Исполнение и восприятие классической музыки
- В концертном зале
- Классика и современность
Религиозная тематика в музыке
- Сюжеты и образы религиозной музыки
- Образы «Вечерни» и «Утрени»
Современная сценическая музыка
- Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»
- Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова
Джазовая классика и популярные жанры
- «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина
- Популярные хиты
Симфонические произведения
- Симфоническая картина
Философские аспекты искусства
- Вечная красота жизни
Художественное отражение природы и регионализма
- Мир образов природы родного края в музыке, литературе, живописи
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.