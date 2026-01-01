Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.

Проверьте, какие темы по музыке ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Материал за 7 класс . Бесплатно, без регистрации.

В тесте 151 задание · примерно 227 мин .

Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.

Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).