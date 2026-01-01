Диагностика по родной литературе за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 255 заданий · примерно 383 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (53 тем, 255 заданий · примерно 383 мин).
Русская народная культура
- Песня русская — душа народная
- «На заре то было, братцы, на утренней…» Русская народная песня
- «Ах вы, ветры, ветры буйные…» Русская народная песня
- Старая песня на новый лад
Литературное наследие XIX века
- А. С. Пушкин
- И. З. Суриков
- «Я ли в поле да не травушка была…»
- А. К. Толстой
- «Моя душа летит приветом…»
- А. С. Хомяков
- А. А. Фет
История и география России
- Сибирью прирастает земля Русская
- Города земли русской. Сибирский край. В. Распутин. «Сибирь, Сибирь…»
- Колокол Углича
- Родные просторы. Русское поле в стихах и прозе. И. Никитин, И. Гофф
Произведения XX века
- А. И. Солженицын
- Д. В. Григорович
- Пахарь
- К. Д. Бальмонт
- Благовещенье в Москве
- Кремлёвская заутреня на Пасху
- «„Христос Воскресе! “ — клик весенний…»
- А. П. Чехов
- Казак
- Тепло родного дома. Русские мастера. В. Солоухин. «Камешки на ладони»
- Тепло родного дома. Ф. Абрамов. «Дом» (фрагмент по выбору)
- С. М. Городецкий
- Н. С. Гумилёв
- М. М. Пришвин
- Голубая стрекоза
- Загадки русской души. Долюшка женская. Ф. Тютчев
- Русской женщине
- Н. А. Некрасов
- «Внимая ужасам войны…»
- Ю. В. Друнина
- Запас прочности
- «И откуда вдруг берутся силы…»
- В. М. Тушнова
- «Вот говорят: Россия…»
- Загадки русской души. Ф. Абрамов. «Золотые руки»
- В. А. Рождественский
- «В родной поэзии совсем не старовер…»
Развитие речи и творчество учащихся
- Развитие речи. Сочинение по стихотворению Р. Рождественского «О мастерах»
Первая мировая война и военная тематика
- Не до ордена — была бы Родина. На Первой мировой войне
- Воздушный витязь
- Наступление
- Война
Современность и подростковые интересы
- Взрослые детские проблемы
- О ваших ровесниках. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» две главы по выбору
- Ах, миледи!
- Про личную жизнь
- О ваших ровесниках. А. Игнатова. «Джинн Сева»
- Такого языка на свете не бывало
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.