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Диагностика по родной литературе за 7 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 255 заданий · примерно 383 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (53 тем, 255 заданий · примерно 383 мин).
Русская народная культура
  • Песня русская — душа народная
  • «На заре то было, братцы, на утренней…» Русская народная песня
  • «Ах вы, ветры, ветры буйные…» Русская народная песня
  • Старая песня на новый лад
Литературное наследие XIX века
  • А. С. Пушкин
  • И. З. Суриков
  • «Я ли в поле да не травушка была…»
  • А. К. Толстой
  • «Моя душа летит приветом…»
  • А. С. Хомяков
  • А. А. Фет
История и география России
  • Сибирью прирастает земля Русская
  • Города земли русской. Сибирский край. В. Распутин. «Сибирь, Сибирь…»
  • Колокол Углича
  • Родные просторы. Русское поле в стихах и прозе. И. Никитин, И. Гофф
Произведения XX века
  • А. И. Солженицын
  • Д. В. Григорович
  • Пахарь
  • К. Д. Бальмонт
  • Благовещенье в Москве
  • Кремлёвская заутреня на Пасху
  • «„Христос Воскресе! “ — клик весенний…»
  • А. П. Чехов
  • Казак
  • Тепло родного дома. Русские мастера. В. Солоухин. «Камешки на ладони»
  • Тепло родного дома. Ф. Абрамов. «Дом» (фрагмент по выбору)
  • С. М. Городецкий
  • Н. С.  Гумилёв
  • М. М. Пришвин
  • Голубая стрекоза
  • Загадки русской души. Долюшка женская. Ф. Тютчев
  • Русской женщине
  • Н. А. Некрасов
  • «Внимая ужасам войны…»
  • Ю. В. Друнина
  • Запас прочности
  • «И откуда вдруг берутся силы…»
  • В. М. Тушнова
  • «Вот говорят: Россия…»
  • Загадки русской души. Ф. Абрамов. «Золотые руки»
  • В. А. Рождественский
  • «В родной поэзии совсем не старовер…»
Развитие речи и творчество учащихся
  • Развитие речи. Сочинение по стихотворению Р. Рождественского «О мастерах»
Первая мировая война и военная тематика
  • Не до ордена — была бы Родина. На Первой мировой войне
  • Воздушный витязь
  • Наступление
  • Война
Современность и подростковые интересы
  • Взрослые детские проблемы
  • О ваших ровесниках. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» две главы по выбору
  • Ах, миледи!
  • Про личную жизнь
  • О ваших ровесниках. А. Игнатова. «Джинн Сева»
  • Такого языка на свете не бывало

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.