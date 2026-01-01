Диагностика по родному языку за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 83 задания · примерно 125 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (17 тем, 83 заданий · примерно 125 мин).
История развития языка
- Устаревшие слова – живые свидетели истории. Историзмы
- Архаизмы в составе устаревших слов русского языка
Использование устаревшей и заимствованной лексики
- Употребление устаревшей лексики в новом контексте
- Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи
Нормы произношения и словоупотребления
- Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка
- Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях
- Трудные случаи употребления паронимов
Грамматика и культура речи
- Типичные грамматические ошибки
- Традиции русской речевой манеры общения
- Нормы русского речевого и невербального этикета
Особенности устной и письменной коммуникации
- Традиции русского речевого общения
- Текст. Виды абзацев
- Заголовки текстов, их типы
- Разговорная речь. Спор и дискуссия
- Публицистический стиль. Путевые заметки
- Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности
Художественная литература и её жанры
- Язык художественной литературы. Притча
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.