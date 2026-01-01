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Диагностика по родному языку за 7 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 83 задания · примерно 125 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (17 тем, 83 заданий · примерно 125 мин).
История развития языка
  • Устаревшие слова – живые свидетели истории. Историзмы
  • Архаизмы в составе устаревших слов русского языка
Использование устаревшей и заимствованной лексики
  • Употребление устаревшей лексики в новом контексте
  • Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи
Нормы произношения и словоупотребления
  • Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка
  • Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях
  • Трудные случаи употребления паронимов
Грамматика и культура речи
  • Типичные грамматические ошибки
  • Традиции русской речевой манеры общения
  • Нормы русского речевого и невербального этикета
Особенности устной и письменной коммуникации
  • Традиции русского речевого общения
  • Текст. Виды абзацев
  • Заголовки текстов, их типы
  • Разговорная речь. Спор и дискуссия
  • Публицистический стиль. Путевые заметки
  • Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности
Художественная литература и её жанры
  • Язык художественной литературы. Притча

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.