Диагностика по русскому языку за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 407 заданий · примерно 611 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (87 тем, 407 заданий · примерно 611 мин).
Введение в языкознание и повторение базовых тем
- Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа
- Повторение. Морфология. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное. Правописание
- Повторение. Морфология. Местоимение. Глагол. Правописание
Контрольные и проверочные работы (общие)
- Повторение. Правописание не с причастиями, деепричастиями, наречиями
- Повторение. Правописание н и нн в причастиях, отглагольных прилагательных, наречиях
- Повторение. Слитное, раздельное, дефисное написание наречий
- Повторение. Правописание служебных частей речи
Типы речи и текст
- Монолог и его виды
- Диалог и его виды
- Сочинение на лингвистическую тему
- Текст как речевое произведение
- Текст как речевое произведение. Виды информации в тексте
- Тезисный план текста
- Рассуждение как функционально-смысловой тип речи
- Основные виды текста - рассуждения
- Сочинение -рассуждение на тему
Деепричастие
- Сочинение -описание картины
- Морфологический анализ деепричастия
- Понятие о деепричастии. Деепричастие как особая форма глагола
- Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия в деепричастии
- Деепричастный оборот
- Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом
- Правописание не с деепричастиями
- Деепричастия совершенного и несовершенного вида
- Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом. Практикум
Функциональные стили речи
- Функциональные разновидности языка
- Публицистический стиль
- Основные жанры публицистического стиля
- Официально-деловой стиль
- Основные жанры делового стиля. Инструкция
Морфология: общие понятия и система частей речи
- Морфология как раздел науки о языке. Система частей речи в русском языке.
- Слова категории состояния в системе частей речи
- Слова категории состояния и наречия
- Омонимия слов разных частей речи
Причастие
- Понятие о причастии. Причастие как особая форма глагола
- Признаки глагола и прилагательного у причастия
- Причастный оборот
- Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом
- Действительные и страдательные причастия
- Полные и краткие формы причастий
- Причастия настоящего и прошедшего времен
- Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени
- Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени
- Правописание гласных перед н и нн в полных причастиях
- Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких страдательных причастиях. Практикум
- Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких страдательных причастиях и отглагольных прилагательных
- Правописание н и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных
- Правописание н и нн в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных
- Правописание не с причастиями
- Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени
Наречие
- Наречие как часть речи
- Разряды наречий по значению
- Степени сравнения наречий
- Словообразование наречий
- Морфологический анализ наречия
- Слитное и раздельное написание не с наречиями на-о(-е)
- Дефис между частями слова в наречиях
- Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных
- Одна и две буквы н в наречиях на - о ( -е)
- Буквы о и е после шипящих на конце наречий
- Буквы о и а на конце наречий
- Мягкий знак после шипящих на конце наречий
Предлог
- Служебные части речи в русском языке
- Предлог как часть речи
- Предлоги производные и непроизводные
- Предлоги простые и составные
- Правописание предлогов
- Употребление предлогов в речи
- Морфологический анализ предлога
Союз
- Союз как часть речи
- Разряды союзов
- Сочинительные союзы
- Подчинительные союзы
- Правописание союзов
- Союзы и союзные слова
- Союзы в простых и сложных предложениях
- Морфологический анализ союза
Частица
- Частица как часть речи
- Разряды частиц
- Правописание частиц
- Правописание частицы не
- Разграничение частиц не и ни
- Морфологический анализ частицы
Междометие
- Междометия и звукоподражательные слова в системе частей речи
- Междометия и звукоподражательные слова. Практикум
- Морфологический анализ междометия
- Междометия и звукоподражательные слова в разговорной и художественной речи. Практикум
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.