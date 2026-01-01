Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Диагностика по русскому языку за 7 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 407 заданий · примерно 611 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (87 тем, 407 заданий · примерно 611 мин).
Введение в языкознание и повторение базовых тем
  • Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа
  • Повторение. Морфология. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное. Правописание
  • Повторение. Морфология. Местоимение. Глагол. Правописание
Контрольные и проверочные работы (общие)
  • Повторение. Правописание не с причастиями, деепричастиями, наречиями
  • Повторение. Правописание н и нн в причастиях, отглагольных прилагательных, наречиях
  • Повторение. Слитное, раздельное, дефисное написание наречий
  • Повторение. Правописание служебных частей речи
Типы речи и текст
  • Монолог и его виды
  • Диалог и его виды
  • Сочинение на лингвистическую тему
  • Текст как речевое произведение
  • Текст как речевое произведение. Виды информации в тексте
  • Тезисный план текста
  • Рассуждение как функционально-смысловой тип речи
  • Основные виды текста - рассуждения
  • Сочинение -рассуждение на тему
Деепричастие
  • Сочинение -описание картины
  • Морфологический анализ деепричастия
  • Понятие о деепричастии. Деепричастие как особая форма глагола
  • Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия в деепричастии
  • Деепричастный оборот
  • Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом
  • Правописание не с деепричастиями
  • Деепричастия совершенного и несовершенного вида
  • Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом. Практикум
Функциональные стили речи
  • Функциональные разновидности языка
  • Публицистический стиль
  • Основные жанры публицистического стиля
  • Официально-деловой стиль
  • Основные жанры делового стиля. Инструкция
Морфология: общие понятия и система частей речи
  • Морфология как раздел науки о языке. Система частей речи в русском языке.
  • Слова категории состояния в системе частей речи
  • Слова категории состояния и наречия
  • Омонимия слов разных частей речи
Причастие
  • Понятие о причастии. Причастие как особая форма глагола
  • Признаки глагола и прилагательного у причастия
  • Причастный оборот
  • Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом
  • Действительные и страдательные причастия
  • Полные и краткие формы причастий
  • Причастия настоящего и прошедшего времен
  • Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени
  • Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени
  • Правописание гласных перед н и нн в полных причастиях
  • Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких страдательных причастиях. Практикум
  • Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких страдательных причастиях и отглагольных прилагательных
  • Правописание н и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных
  • Правописание н и нн в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных
  • Правописание не с причастиями
  • Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени
Наречие
  • Наречие как часть речи
  • Разряды наречий по значению
  • Степени сравнения наречий
  • Словообразование наречий
  • Морфологический анализ наречия
  • Слитное и раздельное написание не с наречиями на-о(-е)
  • Дефис между частями слова в наречиях
  • Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных
  • Одна и две буквы н в наречиях на - о ( -е)
  • Буквы о и е после шипящих на конце наречий
  • Буквы о и а на конце наречий
  • Мягкий знак после шипящих на конце наречий
Предлог
  • Служебные части речи в русском языке
  • Предлог как часть речи
  • Предлоги производные и непроизводные
  • Предлоги простые и составные
  • Правописание предлогов
  • Употребление предлогов в речи
  • Морфологический анализ предлога
Союз
  • Союз как часть речи
  • Разряды союзов
  • Сочинительные союзы
  • Подчинительные союзы
  • Правописание союзов
  • Союзы и союзные слова
  • Союзы в простых и сложных предложениях
  • Морфологический анализ союза
Частица
  • Частица как часть речи
  • Разряды частиц
  • Правописание частиц
  • Правописание частицы не
  • Разграничение частиц не и ни
  • Морфологический анализ частицы
Междометие
  • Междометия и звукоподражательные слова в системе частей речи
  • Междометия и звукоподражательные слова. Практикум
  • Морфологический анализ междометия
  • Междометия и звукоподражательные слова в разговорной и художественной речи. Практикум

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.