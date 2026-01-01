Диагностика по статистике за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по статистике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 88 заданий · примерно 132 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (18 тем, 88 заданий · примерно 132 мин).
Работа с табличными данными
- Представление данных в таблицах
- Практические вычисления по табличным данным
- Извлечение и интерпретация табличных данных
Графическое представление данных
- Графическое представление данных в виде круговых, столбиковых (столбчатых) диаграмм
- Чтение и построение диаграмм. Примеры демографических диаграмм
- Гистограммы
Описательная статистика
- Числовые наборы. Среднее арифметическое
- Медиана числового набора. Устойчивость медианы
- Наибольшее и наименьшее значения числового набора. Размах
Анализ случайной изменчивости
- Случайная изменчивость (примеры)
- Частота значений в массиве данных
Теория графов
- Граф, вершина, ребро. Представление задачи с помощью графа
- Степень (валентность) вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Цепь и цикл
- Цепь и цикл. Путь в графе. Представление о связности графа
- Представление об ориентированных графах
Вероятностные основы
- Случайный опыт и случайное событие
- Вероятность и частота события. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе
- Монета и игральная кость в теории вероятностей
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.