Диагностика по технологии за 7 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по технологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 7 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 247 заданий · примерно 371 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 7 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (52 тем, 247 заданий · примерно 371 мин).
Дизайн и проектирование
- Дизайн и технологии. Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном
- Практическая работа «Разработка дизайн-проекта изделия на основе мотивов народных промыслов(по выбору)»
- Конструкторская документация. Сборочный чертеж
- Правила чтения сборочных чертежей. Практическая работа «Чтение сборочного чертежа»
- Системы автоматизированного проектирования(САПР)
- Практическая работа «Создание чертежа в САПР»
- Построение геометрических фигур в САПР
- Практическая работа «Построение геометрических фигур в чертежном редакторе»
- Построение чертежа детали в САПР. Практическая работа «Выполнение сборочного чертежа»
- Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда: дизайнер шрифта, дизайнер-визуализатор, промышленный дизайнер и другие
- Виды и свойства, назначение моделей. 3D-моделирование и макетирование
- Типы макетов. Практическая работа «Выполнение эскиза макета(по выбору)»
- Развертка деталей макета. Разработка графической документации
- Практическая работа «Черчение развертки»
- Объемные модели. Инструменты создания трехмерных моделей
- Практическая работа «Создание объемной модели макета, развертки»
- Редактирование модели с помощью компьютерной программы
- Практическая работа «Редактирование чертежа модели»
Материалы и технология производства
- Классификация конструкционных материалов. Композиционные материалы
- Технологии механической обработки конструкционных материалов с помощью технологического оборудования
- Технологии механической обработки металлов с помощью станков
- Резьба и резьбовые соединения. Способы нарезания резьбы
- Пластмассы. Способы обработки и отделки изделий из пластмассы
- Контроль и оценка качества изделия из конструкционных материалов. Оценка себестоимости изделия
- Профессии в области получения и применения современных материалов, наноматериалов: нанотехнолог, наноинженер, инженер по наноэлектронике и другие
Технология обработки пищевых продуктов
- Рыба, морепродукты в питании человека. Лабораторно-практическая работа «Определение качества рыбных консервов»
- Мясо животных, мясо птицы в питании человека
- Мир профессий. Профессии повар, технолог общественного питания, их востребованность на рынке труда
Швейное дело и конструирование одежды
- Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда
- Практическая работа «Конструирование плечевой одежды(на основе туники)»
- Чертёж выкроек швейного изделия
- Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия (по выбору обучающихся)
- Оценка качества швейного изделия
- Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды: дизайнер одежды, конструктор и другие
Робототехника и автоматизация
- Промышленные роботы, их классификация, назначение, использование
- Практическая работа «Использование операторов ввода-вывода в визуальной среде программирования»
- Конструирование моделей роботов. Управление роботами
- Практическая работа «Разработка конструкции робота»
- Алгоритмическая структура «Цикл»
- Практическая работа «Составление цепочки команд»
- Алгоритмическая структура «Ветвление»
- Практическая работа «Применение основных алгоритмических структур. Контроль движения при помощи датчиков»
- Каналы связи
- Практическая работа: «Программирование дополнительных механизмов»
- Дистанционное управление
- Практическая работа «Программирование пульта дистанционного управления. Дистанционное управление роботами»
- Взаимодействие нескольких роботов
- Практическая работа: «Программирование роботов для совместной работы. Выполнение общей задачи»
- Мир профессий. Профессии в области робототехники: инженер–робототехник, инженер-электроник, инженер-мехатроник. инженер-электротехник, программист-робототехник и другие
Цифровое производство и информационные технологии
- Цифровые технологии на производстве. Управление производством
- Практическая работа «Применение цифровых технологий на производстве(по выбору)»
- Основные приемы макетирования. Профессии, связанные с 3D-печатью: макетчик, моделлер, инженер 3D-печати и другие
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.