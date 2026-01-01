Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Проверьте знания по программе 8 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Алгебра

Диагностика знаний · материал за 8 класс

227 заданий · ≈ 341 мин

Открыть тест

Геометрия

Диагностика знаний · материал за 8 класс

130 заданий · ≈ 195 мин

Открыть тест

Русский язык

Диагностика знаний · материал за 8 класс

317 заданий · ≈ 476 мин

Открыть тест

Литература

Диагностика знаний · материал за 8 класс

308 заданий · ≈ 462 мин

Открыть тест

Родной язык

Диагностика знаний · материал за 8 класс

77 заданий · ≈ 116 мин

Открыть тест

Родная литература

Диагностика знаний · материал за 8 класс

190 заданий · ≈ 285 мин

Открыть тест

Английский язык

Диагностика знаний · материал за 8 класс

392 заданий · ≈ 588 мин

Открыть тест

Биология

Диагностика знаний · материал за 8 класс

310 заданий · ≈ 465 мин

Открыть тест

Физика

Диагностика знаний · материал за 8 класс

268 заданий · ≈ 402 мин

Открыть тест

Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 8 класс

72 заданий · ≈ 108 мин

Открыть тест

География

Диагностика знаний · материал за 8 класс

296 заданий · ≈ 444 мин

Открыть тест

Химия

Диагностика знаний · материал за 8 класс

262 заданий · ≈ 393 мин

Открыть тест

Информатика

Диагностика знаний · материал за 8 класс

139 заданий · ≈ 209 мин

Открыть тест

История

Диагностика знаний · материал за 8 класс

292 заданий · ≈ 438 мин

Открыть тест

Музыка

Диагностика знаний · материал за 8 класс

132 заданий · ≈ 198 мин

Открыть тест

ОБЗР

Диагностика знаний · материал за 8 класс

151 заданий · ≈ 227 мин

Открыть тест

Обществознание

Диагностика знаний · материал за 8 класс

139 заданий · ≈ 209 мин

Открыть тест

Статистика

Диагностика знаний · материал за 8 класс

108 заданий · ≈ 162 мин

Открыть тест

Технология

Диагностика знаний · материал за 8 класс

133 заданий · ≈ 200 мин

Открыть тест