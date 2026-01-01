Проверьте знания по программе 8 класса
Алгебра
Диагностика знаний · материал за 8 класс
227 заданий · ≈ 341 мин
Открыть тест
Геометрия
Диагностика знаний · материал за 8 класс
130 заданий · ≈ 195 мин
Открыть тест
Русский язык
Диагностика знаний · материал за 8 класс
317 заданий · ≈ 476 мин
Открыть тест
Литература
Диагностика знаний · материал за 8 класс
308 заданий · ≈ 462 мин
Открыть тест
Родной язык
Диагностика знаний · материал за 8 класс
77 заданий · ≈ 116 мин
Открыть тест
Родная литература
Диагностика знаний · материал за 8 класс
190 заданий · ≈ 285 мин
Открыть тест
Английский язык
Диагностика знаний · материал за 8 класс
392 заданий · ≈ 588 мин
Открыть тест
Биология
Диагностика знаний · материал за 8 класс
310 заданий · ≈ 465 мин
Открыть тест
Физика
Диагностика знаний · материал за 8 класс
268 заданий · ≈ 402 мин
Открыть тест
Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 8 класс
72 заданий · ≈ 108 мин
Открыть тест
География
Диагностика знаний · материал за 8 класс
296 заданий · ≈ 444 мин
Открыть тест
Химия
Диагностика знаний · материал за 8 класс
262 заданий · ≈ 393 мин
Открыть тест
Информатика
Диагностика знаний · материал за 8 класс
139 заданий · ≈ 209 мин
Открыть тест
История
Диагностика знаний · материал за 8 класс
292 заданий · ≈ 438 мин
Открыть тест
Музыка
Диагностика знаний · материал за 8 класс
132 заданий · ≈ 198 мин
Открыть тест
ОБЗР
Диагностика знаний · материал за 8 класс
151 заданий · ≈ 227 мин
Открыть тест
Обществознание
Диагностика знаний · материал за 8 класс
139 заданий · ≈ 209 мин
Открыть тест
Статистика
Диагностика знаний · материал за 8 класс
108 заданий · ≈ 162 мин
Открыть тест
Технология
Диагностика знаний · материал за 8 класс
133 заданий · ≈ 200 мин
Открыть тест