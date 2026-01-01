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Диагностика по алгебре за 8 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по алгебре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 227 заданий · примерно 341 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (48 тем, 227 заданий · примерно 341 мин).
Квадратные корни и степени
  • Квадратный корень из числа
  • Понятие об иррациональном числе
  • Десятичные приближения иррациональных чисел
  • Действительные числа
  • Сравнение действительных чисел
  • Арифметический квадратный корень
  • Уравнение вида x² = a
  • Свойства арифметических квадратных корней
  • Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни
  • Степень с целым показателем
  • Стандартная запись числа. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до космических объектов), длительность процессов в окружающем мире
  • Свойства степени с целым показателем
Квадратный трехчлен и уравнения
  • Квадратный трёхчлен
  • Разложение квадратного трёхчлена на множители
  • Квадратное уравнение
  • Неполное квадратное уравнение
  • Формула корней квадратного уравнения
  • Теорема Виета
  • Решение уравнений, сводящихся к квадратным
  • Простейшие дробно - рациональные уравнения
  • Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений
Алгебраические дроби
  • Алгебраическая дробь
  • Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения
  • Основное свойство алгебраической дроби
  • Сокращение дробей
  • Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей
  • Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби
Уравнения и системы уравнений
  • Линейное уравнение с двумя переменными, его график, примеры решения уравнений в целых числах
  • Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными
  • Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменным
  • Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя переменными
  • Решение текстовых задач с помощью систем уравнений
Неравенства и их системы
  • Числовые неравенства и их свойства
  • Неравенство с одной переменной
  • Линейные неравенства с одной переменной и их решение
  • Системы линейных неравенств с одной переменной и их решение
  • Изображение решения линейного неравенства и их систем на числовой прямой
Функции и их графики
  • Понятие функции
  • Область определения и множество значений функции
  • Способы задания функций
  • График функции
  • Свойства функции, их отображение на графике
  • Чтение и построение графиков функций
  • Примеры графиков функций, отражающих реальные процессы
  • Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики
  • Гипербола
  • График функции y = x²
  • Функции y = x², y = x³, y = ٧ x, y = |х|; графическое решение уравнений и систем уравнений

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.