Диагностика по алгебре за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по алгебре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 227 заданий · примерно 341 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (48 тем, 227 заданий · примерно 341 мин).
Квадратные корни и степени
- Квадратный корень из числа
- Понятие об иррациональном числе
- Десятичные приближения иррациональных чисел
- Действительные числа
- Сравнение действительных чисел
- Арифметический квадратный корень
- Уравнение вида x² = a
- Свойства арифметических квадратных корней
- Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни
- Степень с целым показателем
- Стандартная запись числа. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до космических объектов), длительность процессов в окружающем мире
- Свойства степени с целым показателем
Квадратный трехчлен и уравнения
- Квадратный трёхчлен
- Разложение квадратного трёхчлена на множители
- Квадратное уравнение
- Неполное квадратное уравнение
- Формула корней квадратного уравнения
- Теорема Виета
- Решение уравнений, сводящихся к квадратным
- Простейшие дробно - рациональные уравнения
- Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений
Алгебраические дроби
- Алгебраическая дробь
- Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения
- Основное свойство алгебраической дроби
- Сокращение дробей
- Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей
- Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби
Уравнения и системы уравнений
- Линейное уравнение с двумя переменными, его график, примеры решения уравнений в целых числах
- Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными
- Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменным
- Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя переменными
- Решение текстовых задач с помощью систем уравнений
Неравенства и их системы
- Числовые неравенства и их свойства
- Неравенство с одной переменной
- Линейные неравенства с одной переменной и их решение
- Системы линейных неравенств с одной переменной и их решение
- Изображение решения линейного неравенства и их систем на числовой прямой
Функции и их графики
- Понятие функции
- Область определения и множество значений функции
- Способы задания функций
- График функции
- Свойства функции, их отображение на графике
- Чтение и построение графиков функций
- Примеры графиков функций, отражающих реальные процессы
- Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики
- Гипербола
- График функции y = x²
- Функции y = x², y = x³, y = ٧ x, y = |х|; графическое решение уравнений и систем уравнений
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.